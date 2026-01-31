7旬翁染漢他病毒亡！ 醫曝「致死率15%」：大掃除前要注意

吳欣岱建議，在大掃除期間，應戴上口罩及手套，避免病毒隨著塵土吸入人體。（示意圖／unsplash）

疾管署昨天（30日）公布2026年國內首例「漢他病毒症候群」病例，北部一名70多歲男性不慎染病，出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀，收治於加護病房後症狀未改善，最終因敗血症併多重器官衰竭死亡。對此，台灣基進台北黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱提醒，「漢他病毒」死亡率大概是1至15%左右，因此過年大掃除期間，應戴上口罩及手套，避免病毒隨著塵土吸入人體。

疾管署表示，個案患有慢性病史，潛伏期間並無國內外旅遊紀錄，主要活動地集中於台北市大安區住家周邊，而他在1月上旬出現咳嗽、呼吸喘、發燒與腸胃道不適等症狀，1月6日曾前往急診就醫，返家後症狀加劇，1月8日再度就醫並緊急收治加護病房，但病情持續惡化，最終於1月13日因敗血症併多重器官衰竭與肺炎不治身亡，經通報檢驗確診「漢他病毒症候群」。

疾管署指出，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡，地方衛生單位對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗「漢他病毒」抗體為陽性。

吳欣岱於臉書上傳影片分享，「漢他病毒」是人類與老鼠、人畜共通的傳染病，大部分受感染者都是因為接觸到老鼠的糞便或分泌物，甚至是被老鼠咬，都有可能感染，而在感染「漢他病毒」後，會影響到各種器官，包括急性出血熱、急性腎衰竭或肺部症候群等，造成肺水腫、呼吸困難，算是一個「非常難搞」的疾病。

吳欣岱說到，根據不同的病毒亞型，「漢他病毒」死亡率大概是1至15%左右，而要注意的是，過年許多家庭都要準備大掃除，在開始清掃之前，如果看見家裡的雜物間或周圍巷弄有小小的老鼠糞便，務必要小心，建議在打掃時戴口罩及手套，否則病毒可能隨著塵土飛揚時不小心吸入。

疾管署也建議，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套並打開門窗，再以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，應使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

