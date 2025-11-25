7旬翁淪浮屍、新北中年男「曝屍荒野」超過一天！3天2男離奇魂斷金門

記者陳弘逸／金門報導

昨天（25日）有名設籍在新北市的57歲游姓男子，不明原因陳屍於金門太武山停車場附近草叢。（圖／翻攝畫面）

金門縣近日發生2起死亡案，第一起為在金湖鎮「映碧潭」，有居民發現浮屍，死者為70多歲的王姓老翁，死因及落水原因待查；第二起，則是設籍在新北市的57歲游姓男子，不明原因陳屍於金門太武山停車場附近草叢，警方初步排除他殺，但死者生前何時前往金門及詳細死因，都待釐清。

第一起死亡案，發生於11月22日晚上，有民眾在金湖鎮映碧潭有浮屍，警消獲報到場，將遺體打撈上岸，經查，死者為70多歲的王姓老翁，後續報請檢方相驗，釐清死因，並通知家屬，同時釐清落水原因。

第二起，死亡案則是在昨天（25日）有名設籍在新北市的57歲游姓男子，不明原因陳屍於金門太武山停車場附近草叢，且死亡時間超過一天；警方初步排除外力介入，遺體也無明顯外傷，已報請檢方相驗，通知家屬，後續將釐清確切死因。

