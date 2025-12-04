7旬翁用社區內「三溫暖」亡 全身50%二度燒燙傷

新北市林口一名79歲夏姓老翁在社區健身房使用三溫暖時突然倒地，全身50%面積出現二度燒燙傷，送醫後不治。專家指出，三溫暖環境會使血壓快速下降，特別是高血壓患者服藥後更需謹慎。溫泉業者提醒，使用烤箱應控制在5至10分鐘，泡湯不超過15分鐘，並建議遵循「短、慢、多、看、避、揪」原則，確保安全。醫師也強調，三溫暖環境易導致水分散失，增加血液濃稠度和血栓風險。

夏姓老翁在使用社區健身房三溫暖時疑似突發疾病倒地。老翁的妻子發現丈夫遲遲未回家，於晚上7點20分聯繫社區櫃檯，工作人員隨後發現老翁已昏迷不醒，立即報警求助。救護人員於晚上8點接獲通報趕到現場，但老翁已無明顯生命跡象，送醫後仍宣告不治。

7旬翁在社區三溫暖死亡。（圖／TVBS）

冬季使用三溫暖時，在不同溫度的水池間應間隔5至10分鐘再切換，進入烤箱的時間也不宜過長。溫泉會館通常會在烤箱外張貼使用時間建議，提醒顧客控制在5至10分鐘內。對於冬季泡湯或初次體驗者，建議從常溫池開始，逐漸適應水溫變化。

其他溫泉會館副總王柏弘分享安全泡湯的六大原則：「短、慢、多、看、避、揪」。他強調，泡湯時間應該保持短暫，每次浸泡在水中不要超過15分鐘，甚至建議控制在10分鐘以內。此外，應避免飯後立即泡湯，最好結伴同行互相照應。許多溫泉會館也會在大眾池門口設置飲水機，建議泡湯後補充水分，並每30分鐘至1小時安排人員巡視，確保顧客安全。

心臟血管內科醫師林謂文提醒，服用降血壓藥物的患者使用三溫暖時要格外小心，因為三溫暖環境會使血壓下降更快，可能導致休克。他解釋，烤箱的高溫乾熱環境會加速人體水分散失，使血液變得更加濃稠，可能引發熱休克，嚴重脫水還會增加低血壓和血栓風險。因此，泡湯或使用烤箱後應立即補充水分，並根據個人身體狀況評估是否適合使用三溫暖，最好結伴同行以確保安全。

