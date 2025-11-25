7旬翁罹大腸癌 單孔達文西SP手術順利切除

家住雲林的七旬老翁，八年前曾在國民健康署提供的大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，隨後接受大腸鏡檢查，當時雖發現息肉，但因檢查過程不適而中途放棄，留下陰影，並未及時處理；八年後老翁出現腹脹、排便困難卻又頻有便意的狀況；家人陪同他至雲林基督教醫院就醫，這次醫師安排舒眠大腸鏡檢查，未再感到不適，然而檢查結果顯示大腸有異常病灶，評估需手術治療，女兒為父親選擇採用單孔達文西機械手臂SP系統手術。

大腸直腸外科主任張譽耀醫師昨（二十五）日表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁一進食就會肚子又脹又痛；術前因為不敢進食，老翁體重下降、營養不足，也可能造成傷口癒合不良。

老翁的手術其實會有兩個傷口，一個是肚子上的傷口、一個腸子的傷口，若腸子傷口癒合不良會造成腸吻合滲漏，到時就必須做人工肛門了！所幸經過提早住院，透過靜脈營養針先建立營養，讓病人強健身體後才手術，術後傷口果然順利癒合。