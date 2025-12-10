7旬翁罹瀰漫性大B細胞淋巴瘤 義大大昌靠ADC藥物拚出痊癒

瀰漫性大B細胞淋巴瘤為台灣罹患人數最多的淋巴癌，每年大約新增千例左右的案例。義大大昌醫院血液腫瘤科主任廖浚凱醫師表示，瀰漫性大B細胞淋巴瘤是有可能治癒的癌症，惟其惡性度高，進展快速，短時間內就會威脅病患性命，必須快速擬定治療方案，特別是第一線治療選擇更是搶得痊癒先機的重點。

此外，癌症罹患人數連年破新高，台灣每年新增10多萬人罹癌，所幸在醫療進步下，癌症慢性病化已成趨勢，與癌共存成為癌友生活新常態。義大大昌醫院血液腫瘤科團隊，秉持癌症醫療可近性與在地化理念，讓高雄市三民區附近民眾無須舟車勞頓，即能獲得與醫學中心同等級之就醫品質。

瀰漫性大B細胞淋巴瘤爭取治癒先機關鍵–第一線治療如何評估？如何選？

瀰漫性大B細胞淋巴瘤（Diffuse Large B-Cell Lymphoma，簡稱DLBCL），目前台灣普遍以免疫合併化療的R-CHOP組合做為第一線標準治療。 廖浚凱醫師引用統計數據說明，第一線治療使用R-CHOP組合時，約6成患者可達成完全緩解，邁向痊癒；剩下的4成則可能對治療沒反應，或是雖剛開始有反應但後續又復發。「這些無法在第一線就治癒的病患，接下來面臨的挑戰就會十分嚴峻！必須要用更高強度的化療，同時評估是否可能進行自體幹細胞移植，但通常預後都不會太理想。」廖浚凱醫師說到。

提升DLBCL第一線治療的完全緩解率為目前醫界努力的目標。廖浚凱醫師表示，近年不少新藥物問世，新型抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates，簡稱ADC藥物）即為其中之一，其備受矚目的原因就是因為可提高第一線治癒機率。「根據臨床試驗數據顯示，在第一線治療時，將R-CHOP組合換成加入抗體藥物複合體ADC的P-RCHP治療組合，可以顯著降低惡化風險，降低37%後續治療需求，提升第一線的完全緩解率。」

新型抗體藥物複合體ADC精準攻擊淋巴癌 提高療效、降低副作用

為何抗體藥物複合體ADC能帶來相對優異的治療效果？廖浚凱醫師解釋，ADC藥物結構結合了標靶與化療雙重機轉，透過單株抗體對淋巴癌的精準指向性，將小分子化療直接送到癌細胞身邊，除了可精準毒殺外，也幾乎不會傷到正常細胞，因此療效較好，副作用卻較小。

國際治療指引包括美國國家癌症資訊網NCCN等，皆不論患者的預後評估分數高低，將ADC藥物列為第一線優先推薦選擇。惟我國雖已核准ADC藥物可用於DLBCL第一線治療，但健保仍僅限於第三線才有給付，礙於健保給付限制，廖浚凱醫師建議，台灣病友可以參考『國際預後指數IPI』來評估是否要改採ADC藥物。

用藥前先評估預後指數：年紀長&IPI分數達2分 醫建議可考慮改採ADC

IPI指數評分依據共有5個危險因子，包括年紀較長、體能狀況、血清LDH過高、節外侵犯位置數目以及分期，每個因子代表1分，分數越高代表預後越不理想。廖浚凱醫師分析，若是年紀大於60歲或是IPI分數落在2-5分間的患者，因可預期預後會較差，故第一線即建議可積極加入ADC藥物。

廖浚凱醫師分享診間一名70多歲的DLBCL個案，老先生雖有運動習慣身體還算硬朗，但因年紀超過70歲，化療劑量須減量，在與家屬討論後，決定第一線就加入ADC藥物，結果在結束首2、3次療程時，癌細胞就已經幾乎驗不出來，完成全部6次療程後，達成完全緩解，目前仍穩定控制中。

造福高雄三民區就醫民眾！義大大昌醫院落實癌友就近社區診療

廖浚凱醫師進一步分享，上述這位老先生的療程都是在義大大昌醫院完成，因為大昌醫院的藥庫品項與義大相通，因此癌症治療使用的高階藥物都可以直接於大昌取得，在地即可執行多種類化療與標靶治療，且大多醫療設備也與義大相當，等於可以在大昌享受到醫學中心等級的醫療品質，卻毋須長時間等診、排檢查、等病床等。廖醫師舉例，通常在醫學中心排檢查，可能必須要等超過一個月，但在大昌通常僅需要1至2週即可，大幅縮短等待時間，對於經常需回診治療、檢查的癌症病人來說是一大福音，同時義大大昌醫院的血液腫瘤科同仁也不斷精進專科專業，期待未來能為高雄在地民眾，持續帶來更高品質的就醫服務。

