7旬翁自撞墜8米深谷亡 家屬悲嘆：一生辛勤養大5手足

楊翁不明原因自撞墜谷，經送醫急救仍回天乏術。救護車示意圖。廖瑞祥攝



台中市和平區今（1/11）發生一起憾事。72歲楊姓老翁騎機車不明原因自撞護欄，摔落至8公尺深谷身亡。妹妹難過透露，哥哥相當勤勞，一個人工作養大5個兄弟姊妹，猜測他是看完果園要返家，沒想到遇到不測。

台中市警消今午獲報，指和平區東崎路穿龍橋發生車禍，抵達現場發現，機車倒在路邊，騎士則摔落8米深溪谷，將他吊掛上道路時，已無生命跡象，立即送醫急救，無奈仍宣告不治。

楊翁妹妹得知消息後，立刻前往現場。她表示，哥哥日子過得很辛苦，一生辛勤，一個人工作養大5名手足，今早應該是去整理果園，沒想到卻在返家途中遇到意外。

廣告 廣告

從現場情況推測，楊翁應是不明原因自撞護欄而後摔落，抽血檢驗酒測值為0。由於該路段筆直，不常有車禍發生，初步排除楊翁遭撞擊可能性，警方將進一步釐清事故原因，並報請檢方相驗死因。

更多太報報導

看一眼就識破！通緝毒犯騎車逃竄 飆3公里落網「違規開罰逾4萬元」

日餐廳老闆「牆壁藏女屍」照常營業 不知情客人伴屍狂歡

驚悚！持斧頭當街揮砍人車 宜蘭58歲男「1原因」失控抓狂