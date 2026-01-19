7旬翁與家人吵架！ 新莊昌隆橋下縱火洩憤 燙傷送醫

新北市新莊發生縱火案。（圖／民眾王賢賢提供）





新北市新莊發生縱火案！1名70歲老翁疑似與家人吵架，在中港大排昌隆橋下方焚燒雜物縱火，路過民眾看到嚇壞立即報案。消防人員趕抵，將站在火堆旁的老翁拉開，送醫急救。

目擊民眾：「在冒黑煙了。」

深夜時，橋下竄出濃煙冒出火光，一團火球不斷燃燒，還發出爆炸聲響，一旁還站著一個人，離火源相當近。事發在18日晚上10點多，新北市新莊中港大排下的涵洞。

當時一名7旬老翁疑似和家人發生爭執，一氣之下說要縱火，就帶著汽油朝著橋墩潑灑後點火。路過民眾見狀趕緊報案，消防人員趕抵，將站在火堆旁的老翁拉開。老翁輕微燒燙傷，警方也將他強制送醫，後續等他傷勢跟情緒較穩定後，再進行筆錄，本案將朝縱火罪嫌偵辦。

