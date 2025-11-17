7旬翁衝撞待轉機車 1死8傷

高雄73歲陳姓老翁16日駕車違規右轉，衝進待轉區導致1死8傷悲劇。遭撞死的50歲菲律賓籍男子17日相驗，家屬到場悲痛認屍。（任義宇攝）

高雄市楠梓區德民新橋東側下橋處，73歲陳姓老翁16日違規右轉，撞上待轉區8輛機車，共釀成1死8傷悲劇。遭撞死的50歲林姓男子為菲律賓籍便當店老闆，送餐途中不幸命喪輪下，林男妻小17日在檢警相驗時悲痛認屍；陳翁6年前也曾肇事致死，對此次肇事僅稱「沒注意」含糊帶過，被警方依過失致死罪嫌移送，檢察官昨複訊後諭令30萬元交保。

目擊者指出，當時陳翁從德民新橋往東側方向下橋後，無視禁止右轉標示逕自右轉，撞上待轉區的8輛機車，造成9人受傷送醫，其中首輛遭撞的騎士林男頭、腹部嚴重受創，送醫不治，其餘8人分別受骨折等輕重傷，無生命危險。

林姓男子為菲律賓籍，與已取得本國籍的妻子於楠梓開便當店已10餘年，當時為送便當而騎車外出，竟遇上死劫。當時老翁像撞保齡球一樣衝撞待轉區，林男首當其衝。

陳翁則向警方供稱「沒注意到機車」，含糊其辭，警詢後依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署，經檢察官複訊後諭知30萬元交保；橋檢相驗林男遺體，確認其因車禍引發創傷性休克死亡。

陳翁也遭警方查出，已非首次肇事致死，6年前他就曾駕駛計程車違停在機車專用道上，遭機車從後方撞上，騎士當場傷重死亡，被依過失致死罪嫌送辦；因騎士涉酒駕，陳翁與家屬和解後獲緩起訴處分。

因德民新橋東側下橋處，從去年至今已發生19件車禍，當地居民與高雄市議員白喬茵、黃文志都期盼能改善該路口安全。對此高雄市府承諾，後續會透過分隔線調整，並改善號誌與道路標示等手段，降低違規誤闖肇事。