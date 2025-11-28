7旬翁赴獵場巡視失蹤陳屍 搜救人員費7小時將遺體送回家
[Newtalk新聞] 桃園市一名資深獵人，26日獨自前往復興區海拔約1354公尺的山區巡視獵場後失聯。消防分隊在當地獵人教官帶領下入山搜尋，歷經7小時，於懸崖邊坡發現身上有多處外傷，已明顯死亡的男子。
一名70歲呂姓資深獵人，26日上午獨自前往復興區海拔約1354公尺的「待矢負」山區巡視獵場後失聯。家屬久候不到人，27日上午7時30分向消防局報案。消防局指出，由於獵場位於深山，為避免搜救人員遇險，由熟稔山徑的里長及獵人教官協助帶路。搜救隊穿越無既定路徑的樹林後，終於在下午3時28分於懸崖邊坡發現呂男，但他身上多處外傷，已明顯死亡。
現場坡度近70度、無直升機吊掛點，只能全程以人力搬運。消防局集結特搜隊、復興分隊及山域義消共31人挺進，於伸手不見五指的山區架設繩索系統，於晚間7時40分完成遺體打包並折返登山口。搬運過程經多處懸崖峭壁，歷經將近3小時，最終在晚間10時35分，成功將遺體運回登山口，由家屬處理後事。
「待矢負」為泰雅族語「急斜」的日文譯音，地勢陡峭且雲霧繚繞，為原鄉常見的狩獵區。呂男習慣每週巡視陷阱，家屬表示，他26日上午7點如常出門，卻在當晚深夜仍未返家，隔日清晨仍無消息，才趕緊報案。
復興分隊表示，此次救援在近乎無踩踏點的陡坡懸崖上進行，如同「走鋼索」一般，不斷考驗搜救人員的意志與耐力，辛苦救援團隊用一整夜心力讓這次艱難任務圓滿落幕。桃園市消防局呼籲，登山前應將登山計畫告知家人或留守人員，盡可能找有經驗的人相伴，山林永遠都在，請做好準備量力而為。
