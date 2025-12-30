7旬翁連竊超商下酒菜9次 談和解失控辱罵店長再惹官司

一名77歲的袁姓男子因連續在新北市淡水區超商行竊下酒菜而被送至派出所，期間與超商店長談和解時情緒激動，當場出言不遜遭提告。據了解，該男子半年內共行竊9次，偷取蜜餞、小魚乾及杏仁小魚等物品，總價值約700多元。雖然雙方已以1萬多元和解竊盜案並獲不起訴處分，但因男子在派出所內辱罵店長，再度面臨刑事責任。

翁偷超商欲談和解，卻在派出所內口出惡言，再挨告。（圖／TVBS）

事件發生在新北市淡水老街附近的一間超商。監視畫面顯示，當事雙方在派出所談和解時，情緒逐漸激動。身穿皮衣的袁姓男子不顧在場警員勸阻，持續對女店長出言不遜，甚至脫口說出「我偷東西妳不要拉拉扯扯」、「我給你錢了妳不要OOXX」等話語。警方當場出言制止，提醒他注意言詞，但袁男仍不改口，繼續說出難聽話語。

女店長忍無可忍，當場向警方表示要提告，詢問「可以告他嗎？他剛剛罵髒話，罵我。」袁男卻回嗆「我罵妳怎麼樣」，使得整個情況更加惡化。由於在派出所內當眾辱罵他人，警方當場蒐證，袁男因此被送辦。

調查發現，袁姓男子並非住在淡水老街附近，卻特地前往六公里外的超商行竊。他事後供稱，是因為談和解時覺得對方「獅子大開口」，才會情緒失控說出不當言論。如今，他不僅面臨竊盜案的和解金，還得因在派出所當眾侮辱店長而再度承擔刑事責任。整起事件顯示，即使在公權力場所如派出所內，也需謹言慎行，否則可能因一時情緒失控而惹上更多麻煩。儘管竊盜罪已獲不起訴處分，但公然侮辱罪的指控仍將使這名77歲老翁再度面臨法律制裁。

