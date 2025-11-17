7旬翁開車暴衝釀1死8傷 菲籍新住民男子遭撞死
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導
16日發生在高雄楠梓的車禍，總共造成一死八傷，轎車右轉時擦撞到直行的機車，騎士當場被噴飛，重傷身亡。死亡騎士是五十歲的林姓菲籍男子，已經獲得台灣的永久居留權，和妻子一起開小吃店，16日是周日沒有營業，他去剪頭髮，沒想到卻遭遇死劫，魂斷異鄉。
死者林姓菲藉男子和妻子、繼子共同經營兩家東南亞雜貨店和小吃店，工作十分認真。（圖／民視新聞）
照片中這名金髮男子，就是在車禍中喪命的50歲林姓菲籍男子，他和有台灣身分證，同樣是菲律賓籍的妻子，在高雄楠梓區德民路開了一間小吃店，面對突然其來的噩耗，妻子不願多談，「不用、不用、歹勢」，拉下鐵門，拒絕受訪。鄰居透露，「她老公是菲律賓人，然後那個孩子是台灣人，不是他的，他沒有孩子。」坐在機車上這名男子，是死者的繼子，死者有兩名繼子，另一名繼子在大社區旗楠公路也開了一間東南亞雜貨店兼賣便當，專做外籍移工的生意。
死者妻子、繼子到高雄殯儀館相驗遺體。（圖／民視新聞）
鄰居表示，死者工作很認真，經常兩地跑來跑去送便當。周日小吃店沒有營業，他去剪頭髮，沒想到卻遇上車禍。鄰居表示，「他們做很久了，二、三十年有了，平常生意還可以啊，有便當送啊，我知道他有的時候還要跑大社，他很認真，他也會說台語。」雖然夫妻都是菲律賓人，但妻子早就拿到台灣身份證，而死者也已經拿到永久居留權，幾乎可以說是半個台灣人。一場車禍，粉碎一家移民台灣的家庭。至於其他傷者目前則只剩下一人還在住院觀察，其餘都已經出院。
