7旬翁開車經高雄楠梓撞多部機車 9人受傷送醫
（中央社記者張已亷高雄16日電）7旬陳姓老翁今天下午行經高雄市楠梓區路口，右轉時擦撞1部機車，隨後向前再撞擊8部機車，造成9人受傷送醫，陳男經檢測沒有酒駕，肇事原因待釐清。
高雄市政府消防局表示，楠梓區土庫一路周邊下午5時12分許發生車禍，出動6車、14人前往搶救，現場為小客車與多部機車發生碰撞，共9名傷者，均意識清楚，無人員受困，由救護人員處置後送醫。
高雄市政府警察局楠梓分局員警說明，73歲陳男開車行經楠梓區德民新橋，下橋後要右轉清豐二路360巷，不明原因擦撞1部機車後，再向前行駛土庫一路，並撞擊機車待轉格內8部機車，造成9人受傷。
警方表示，經檢測，陳男沒有酒後駕車，肇事責任待交通大隊分析，另呼籲民眾應隨時注意交通標誌、標線及號誌指示，並保持專注與減速慢行，以保障自身及他人安全。（編輯：張雅淨）1141116
