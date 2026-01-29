7旬翁險遭感情詐騙 警與銀行即時攔阻保住40萬元

7詢翁險遭感情詐騙，中壢警與銀行即時攔阻保住40萬元。





77歲徐姓男子日前到聯邦銀行內壢分行，欲臨櫃解約定存提領新臺幣40萬元現金，因不願說明提款用途，引起行員警覺，立即通報警方到場協助。中壢分局內壢派出所所長陳建龍與警員田軒瑜、王楷嘉迅速趕赴現場了解情況。

警方到場後，徐伯伯表示提款係欲交付女兒使用，惟說詞前後反覆，警方隨即聯繫其女兒查證，確認並無借款需求。再經進一步檢視徐伯伯手機內社群軟體對話紀錄，發現他與一名大頭貼是美女的網友互動密切，對方以感情關懷讓徐伯伯掉入現金，誘導他提領現金轉匯國外，手法與常見感情詐騙高度相符。

警方隨即會同聯邦銀行內壢分行行員耐心關懷、層層說明詐騙案例，終於成功說服徐伯伯停止提款，及時攔阻詐騙，保住其40萬元辛苦積蓄。

中壢警分局長林鼎泰表示，詐騙集團常透過網路交友、感情培養等方式取得被害人信任，再誘騙交付金錢，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信網路交友對象要求匯款或提領現金，如有疑慮可撥打110或165反詐騙專線查證。

