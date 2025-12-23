7旬翁頭暈老跌倒 一飲食習慣「舌苔幾乎消失」已神經病變 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

70歲的李爺爺，從三個月前開始出現頭暈、視力下降的情形，容易因重心不穩而跌倒，焦慮不已，跑遍急診、中醫以及神經內科進行檢查，確認不是急性腦中風之後，輾轉求助台北慈濟醫院耳鼻喉科門診，醫師檢查發現他的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣，才發現原來是長年茹素，維生素B缺乏導致的營養性神經病變。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁表示，問診發現，李爺爺年歲漸長有食慾不振的情形，且後續透過前庭功能及抽血檢查排除相關暈眩疾病之後，這才最終確定是維生素B缺乏導致的營養性神經病變。經開立綜合維生素B群並建議調整營養攝取，一周後回診追蹤，症狀已明顯的好轉。

陳繼仁強調，素食飲食一向被視為兼具環保與健康的飲食方式，能降低心血管疾病與慢性病風險，被許多研究證實對身體有益，但也需要注重營養攝取均衡與足夠。

陳繼仁說，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。

由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，門診觀察，全素食者就可能有攝取不足的情形；而高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的病人等也都容易因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，而面臨相同問題。

台北慈濟醫院營養科營養師張亞琳提醒，根據國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群每日維生素B12的攝取量應落在2.4微克；孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6至2.8微克。由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1至2杯牛奶及一顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕、哺乳婦者的攝取通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以氰鈷胺形式的維生素B12吸收率較佳。

陳繼仁指出，民眾若出現反覆頭暈等不適，應及早就醫，由醫療團隊協助找到真正病因。此外，良好的飲食習慣搭配適度補充劑，能協助維持日常所需的營養；若本身飲食較為單一、處於高齡階段或有慢性疾病、腸胃吸收較弱等情形，更應留意自身的營養狀態，以守護身體機能。

