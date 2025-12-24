7旬翁頭暈跌倒、舌苔幾乎消失⋯醫揪「1飲食習慣」釀營養性神經病變

許多長者因兼顧環保理念，並希望降低心血管疾病、慢性病風險而選擇吃素，但若營養攝取不均衡，反而可能影響健康。70歲的李爺爺近來出現頭暈、視力下降，且因重心不穩頻頻跌倒，曾多次前往急診、中醫與神經內科檢查，排除急性腦中風可能。後續轉至耳鼻喉科門診進一步評估，最終確診為「維生素B缺乏」引起的營養性神經病變。











收治個案的台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁表示，爺爺舌苔幾乎消失、舌頭泛紅，口腔內多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣得知，他長年吃素，且隨著年紀增長出現食慾不振情形。經前庭功能及抽血檢查，排除其他暈眩疾病後，診斷為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。經開立綜合維生素B群並調整飲食，短短1週內症狀即明顯改善。

吃素恐致營養性神經病變



素食飲食被許多研究證實對身體有益，但也需要注重營養攝取均衡與足夠。陳繼仁說明：「維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，出現營養性神經病變，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。」

陳繼仁指出，由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，全素食者就可能有攝取不足的情形；除了吃素之外，高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的病人等，也可能因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，而面臨相同問題，屬於缺乏B12的風險族群。





素食者這樣吃補充維生素B12



根據衛生福利部國民健康署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群每日維生素B12的攝取量應落在2.4微克；孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6～2.8微克。

台北慈濟醫院營養科營養師張亞琳表示：「由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1～2杯牛奶及1顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕／哺乳婦者的攝取通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以『氰鈷胺』形式的維生素B12吸收率較佳。」

張亞琳建議，民眾可以依個人需求選擇每週2次1,000微克，或每日25～250微克的補充劑；此外，日常飲食中可加入營養酵母粉來補充B12，同時也可作為調味使用增加食物風味，一茶匙即可提供約7微克的含量，方便日常料理。維生素B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，不需擔心補充過量。

陳繼仁提醒，民眾若出現反覆頭暈等不適，應及早就醫，由醫療團隊協助找到真正病因。此外，良好的飲食習慣搭配適度補充劑，能協助維持日常所需的營養；若本身飲食較為單一、處於高齡階段或有慢性疾病、腸胃吸收較弱等情形，更應留意自身的營養狀態，以守護身體機能。

本文授權轉載自《優活健康網》