南部中心／綜合報導

國道一號，嘉義水上路段，30日凌晨3點多，一名75歲的王姓老翁，不明原因騎機車上國道，還逆向行駛，當場撞上開在內側車道的轎車，兩台車撞成一團後起火燃燒，王姓老翁掉落內側車道，當場死亡。





7旬翁騎車誤上國道 逆向撞上轎車釀火燒車身亡

75歲騎士凌晨3點多騎機車逆向上國道，在嘉義水上段撞轎車起火身亡。（圖／翻攝畫面）





國道內側車道，一輛轎車被火舌吞噬，陷入熊熊火海中。警消獲報，大批人車趕抵現場，不斷佈設水線，往燒成一團火球的轎車灑水灌救。嘉義縣消防局水上分隊小隊長王建仁表示，抵達後回報現場為一自小客車及機車已全面燃燒，機車騎士一名男性，身體完全變形，已呈現OHCA現象，另自小客車兩員無礙。

7旬翁騎車誤上國道 逆向撞上轎車釀火燒車身亡

順利撲滅火勢，但轎車早已被燒得只剩下骨架。（圖／翻攝畫面）





順利撲滅火勢，但轎車早已被燒得只剩下骨架。火燒車地點，發生在國道一號北上272公里處，嘉義水上路段，當時75歲的王姓老翁，不明原因騎機車上國道，還逆向行駛，當場撞上行駛在內側車道的轎車，兩車對撞後，機車卡在轎車車頭，當場起火燃燒，王姓老翁責摔落內側車道，當場死亡。國道警新營分隊小隊長施寶文表示，事故造成王男當場死亡，酒測值仍待法醫相驗，林男無飲酒情形，有關王男逆向原因及相關肇事責任，仍待調查並報請檢察官偵辦。

王姓老翁凌晨3點多騎機車上國道，到底是誤闖，還是視線不佳，方向判斷有誤，仍有待警方進一步釐清案情。





