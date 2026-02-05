7旬翁「乾吞發泡錠」呼吸困難、臉部發紫送醫 藥師警告：曾有窒息案例

洪正憲示警，如果發泡錠沒有先完全溶於水就吞服，嚴重可能危及生命。（示意圖／pexels）

藥師洪正憲分享，有一名72歲伯伯因感冒不舒服，直接「乾吞」下未溶解的發泡錠，導致發泡錠直接在氣管內發泡，引發其嚴重呼吸困難，臉部更逐漸發紫、意識模糊，甚至出現危及生命的「嚴重呼吸窘迫症」，所幸在醫療團隊及時搶救下撿回一條命。

洪正憲在臉書粉專發文表示，根據文獻記載的真實案例，一名72歲的伯伯某天因感冒不適，拿了一顆「NAC化痰發泡錠」想化痰，當時他認為「只是藥而已」，便直接將發泡錠吞下去，沒想到藥卡在喉嚨，發泡錠還直接在氣管裡發泡。

洪正憲說，起初伯伯只是狂咳，沒多久就開始「吸不到氣」、越來越喘，隨著伯伯不斷嘗試呼吸時，藥物被吸進了氣管更深處，直到被送到醫院急診，伯伯不僅呼吸聲很大，每一次吸氣都像卡住一樣，喉嚨還發出明顯的喘鳴聲，呼吸急促到1分鐘30多下，且臉色微微發紫、意識模糊，已經出現危及生命的急性肺部發炎「嚴重呼吸窘迫症」。

洪正憲提到，經過X光檢查，醫師發現伯伯的聲門下氣管的位置明顯變窄，呈現一個典型的「鉛筆尖徵象」（pencil tip sign），通常會在小朋友哮吼時才會看見。

洪正憲指出，伯伯因二氧化碳嚴重滯留、血氧偏低、pH明顯酸中毒，心跳快到 135，下意識反應遲鈍，醫療團隊立即給予高濃度氧氣、腎上腺素、支氣管擴張劑、類固醇，後續也需要藥物控制心跳和血壓，並將其轉入加護病房密切觀察，所幸搶救及時，伯伯的氣道腫脹開始消退，呼吸狀況逐漸改善，一週後就順利出院。

洪正憲認為，以這起案例來看，有2大重點應該注意。首先，發泡錠的設計本來就是要在水中反應，一旦卡在喉嚨或氣道裡發泡，局部強烈刺激，可能立刻造成下聲門水腫，直接封住呼吸道；其次，這位病人除了局部化學刺激，後續出現的嚴重喘鳴、心跳加快、血壓上升，有可能是因為吸入NAC而誘發的全身性過敏反應，而相關文獻中曾有致命案例。

洪正憲強調，如果發泡錠沒有先完全溶於水就吞服，可能引發致命的下聲門水腫，甚至造成呼吸窘迫症，危及生命，因此發泡錠一定要「完全溶解在足量的水中」再喝下，不可以直接吞，也不可以含在嘴裡，國內也曾發生過因口含發泡錠而窒息的事件，「真正危險的，往往不是藥，而是那些錯誤的使用方法。」

洪正憲提醒，若是長者、吞嚥功能較差的人，更需要特別留意，建議高風險族群可以和醫師討論，評估是否需要更換不同的劑型。

