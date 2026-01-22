7旬翁「慢性中耳炎」竟半邊臉癱瘓！醫揭「1併發症」恐侵蝕大腦頭骨

75歲的張先生右耳長期聽力不佳，近日出現明顯耳痛、耳脹並持續流膿，接受一般治療卻無改善，甚至引發右側顏面神經麻痺，進一步到醫院檢查後發現，他並非單純耳部感染，而是慢性中耳炎併發膽脂瘤，且腫瘤已侵蝕至頭骨顱底骨質。經住院接受抗生素控制感染、手術清除膽脂瘤病灶，並修補顱底缺損後，感染終於得到控制，顏面神經功能也恢復正常。











台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯表示，耳朵構造可簡單分為外耳、中耳和內耳，外耳包括耳廓與外耳道，是收集聲音的管道；中耳位於耳膜內側，內有聽小骨，負責把聲音傳到內耳；內耳則是平衡與聽覺的感覺器官。

廣告 廣告





反覆中耳發炎恐形成腫塊



鄭靜雯指出，膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，可分為先天性與後天性：

先天性： 多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致。

後天性：上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。

鄭靜雯說明，後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症。因慢性中耳炎為長期或反覆的中耳發炎，導致鼓膜穿孔無法自癒，形成持續性的感染通道，也容易導致扁平上皮經耳膜穿孔進入中耳腔，形成膽脂瘤。

據統計，膽脂瘤約佔慢性中耳炎手術案例的10%。此外，鄭靜雯提醒，鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童及耳咽管功能不佳者，也是膽脂瘤的高風險族群。





慢性中耳炎併發症影響神經



鄭靜雯進一步解釋，由於膽脂瘤多發生在中耳或接近顱底的位置，一旦形成，可能影響聽力與神經功能，其分泌物亦容易滋生細菌，導致反覆感染；若未及時治療，可能引發暈眩，甚至因鄰近顱內而造成腦膜炎、腦炎或腦膿瘍。

目前以手術切除是膽脂瘤根治的唯一方法。鄭靜雯提到，術前需以顳骨電腦斷層檢查評估膽脂瘤範圍及侵蝕程度；手術方式依病灶大小、位置，可能採耳內微創、耳前或耳後切開術，徹底清除膽脂瘤並重建受損結構。急性發炎期則需輔以抗生素控制感染，術後追蹤可降低復發風險，但膽脂瘤若已侵蝕骨質，仍需長期觀察。





4症狀當心慢性中耳炎警訊



鄭靜雯說，以上述個案為例，雖前後接受過局部藥物、抗生素治療，但考量其慢性中耳炎併發膽脂瘤已破壞聽小骨、乳突及部分顱底骨質，因此需從耳後切開進入外耳道及中耳腔，打開耳後的乳突骨，將病變組織除去後，重建修復骨骼和軟組織缺口。

鄭靜雯提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳脹疼痛等症狀，應立即就醫。同時也提醒民眾，過度或不當的挖耳、清潔方式，可能造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。早期治療能更有效恢復聽力，也能避免膽脂瘤引發的暈眩、顏面神經麻痺及顱內感染，保障聽力與健康。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

季節交替耳悶、耳鳴⋯竟是失聰警訊！醫揭「耳中風」中年壓力大好發

耳朵出現「嗡嗡聲」耳鳴也有分類型！中醫揭「4種表現」你是哪種



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為7旬翁「慢性中耳炎」竟半邊臉癱瘓！醫揭「1併發症」恐侵蝕大腦頭骨