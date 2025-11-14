7旬老伯賣過期品「被檢舉罰12萬」！霸氣金主用普發1萬下架 暖哭萬人

生活中心／彭淇昀報導

善的循環會讓世界更美好！新北市中和區一間經營長達70年的雜貨店，近日因販賣過期商品遭檢舉，2次共被罰12萬，讓民眾心疼不已。對此，有一名老闆前往阿伯的雜貨店，用普發1萬在店內報買一波，不少網友紛紛大讚，「好感動」、「好心會有好報」。

老闆霸氣力雜貨店挺阿伯，用普發1萬支持。（圖／網友＠canonkuo授權提供，未經同意請勿轉載）

原PO在Threads上發文，分享自己老闆的暖心舉動，最近看到中和一間雜貨店因販賣過期商品遭檢舉，老闆親赴該雜貨店，用普發1萬買下一堆雜貨店內的東西，「我老闆人真的很善良，他說普發的一萬，他想回饋給有需要的人，讓這1萬元，更具有意義」。

廣告 廣告

老闆認為，這樣能減輕阿伯一點罰款壓力。原PO也替雜貨店阿伯發聲，「阿伯說他真的不是故意的，只是年紀大了，有些商品真的會不小心疏忽，如果有過期商品，可以提醒他，他會下架」，原PO也呼籲，希望可以用提醒代替直接檢舉。

貼文曝光短短1天，已累積超過11萬次瀏覽，有網友表示，伯伯已經是良心商家，為人老實，「他是因為體力有限，就連走路也成問題，要用小碎步的，可想而知，他一個老人家顧店真的很困難，其實直接幫伯伯將過期商品下架，再告知他一聲就行了。這善舉只是舉手之勞」。

該間雜貨店位於新北市中和區圓通路上的「駿鴻商店」，根據《TVBS新聞網》報導指出，店面是阿伯承接祖母留下來的，至今已開業近70年，但因阿伯年邁，販售逾期商品，今年4月已被開罰6萬元，沒想到近日又再度被檢舉。

不少網友也在留言區大讚老闆善舉，「祝公司生意興隆，財源滾滾」、「太暖心了啦」、「好心會有好報」、「善的循環才能讓台灣越來越好」、「好棒喔！社會多一點這樣的人，世界會更美好」、「謝謝你的善心」。

更多三立新聞網報導

天母買水果「3顆芭樂600元」他驚呆 在地人仍挺：生意一直很好

日本流感爆發！東京16年來「首次11月發警報」 示警：病毒達警戒等級

台灣爆買27.8億砂糖！「友邦」登最大來源國 超車南非

西裝男地鐵站內「脫褲拉屎」！民眾朝聖效仿 官方急作1措施

