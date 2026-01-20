7旬老婦捐百萬！幫弱勢繳健保費 受助學生寫感謝信

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

健保署今(20)日透露，台北業務組去(114)年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由一名70多歲女士所捐，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭，其中一名受幫助的學生也以手寫信表達感謝。

健保署台北業務組長李純馥表示，感謝某女士將愛化為實際行動，讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。為表達感謝，李組長代表健保署率隊前往捐款人家中致贈感謝狀，該捐款人表示，肯定健保照顧國人健康，為表對健保的支持，及傳遞愛與溫暖，特別選擇透過捐款百萬元愛心專戶，用以幫忙弱勢繳清健保欠費，保障其就醫權益。

健保署台北業務組去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的愛心善款，達3千6百多個弱勢家庭受惠，例如來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費，台北業務組得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。

健保署透露，吳同學獲得幫助後，特別以手寫信表達其感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。而據統計114年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元。健保署在去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組主動協助受災嚴重區域之弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署署陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。

