7旬老翁北捷縱火為這事！揚言要去總統府抗議 台中市府回應了

73歲老翁曾世源疑因不滿土地重劃，四處陳情未果，在捷運大安森林公園站、善導寺站男廁縱火。圖／翻攝畫面

台北8日有73歲老翁曾世源疑因不滿土地重劃，四處陳情未果，在捷運大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，所幸犯案10分鐘後即被警方逮捕，依公共危險罪嫌送辦。台中神岡區社口里長陳金地表示，老翁認為「大夫第」重劃區沒有公園設施，還只能分回57％的土地相當不公，曾在10天前揚言要去總統府抗議。

根據《自由時報》報導，曾翁是台中神岡大夫第重劃自救會會長，從2014年成立自救會以來多次陳情、抗議、訴訟。里長表示，曾翁認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原有2條都市計畫道路要開闢，但業者自辦的重劃計畫中，沒有公園等設施，地主還只能分回57%的土地，認為不合理，不願加入。據了解，大夫第重劃區由於引用舊法規，在當地引起爭議，此前有市議員陪同自救會成員向監察委員陳情，把不願參加重劃的地主准予剔除。

老翁在善導寺廁所焚燒稻草後，一旁還有散落的陳情書。圖／翻攝畫面

里長表示，10天前接獲曾翁想去總統府抗議的念頭，再加上自救會向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟中，最高法院去年判決要自救會和重劃會協調，但原訂的會議卻在6日流會，他和警方得知後隨即前往安撫曾翁。

豐原警分局員警表示，曾翁為獨居老人，沒有手機，以自行車為主要交通工具，且平日情緒不穩，是警方關注安撫的對象。警方在事發前2天才前去拜訪贈送物資，也聽聞老翁有抗議的想法，不料竟發生縱火事件。

台中市政府表示，神岡區大夫第自辦市地重劃區訴訟案仍在審理中，該地也已在2018年5月暫停施工，認為地主與重劃會之間的爭議應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，依法保障地主權益。



