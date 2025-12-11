7旬老翁寄生停車位2年半！屋主賣房才發現驚見「地下室住人」

郭男被逮捕。讀者提供



高雄市新興區一名71歲郭姓男子在自家房屋遭法拍後，不僅未離開原住處大樓，還搬入地下室一處已故障且無人使用的機械車位，當作臨時住所，擺放躺椅、睡袋、桌椅、電器及多項個人物品，甚至將機車停入，生活於此長達約2年，直到現任屋主委託仲介賣房時才被揭發。

警方指出，郭男過去曾在該棟大廈擔任管理員，熟知地下停車場狀況。房屋被法拍後，他利用仍在手中的車庫出入口遙控器出入，將家當全數搬到車位，還能順利使用大樓電力；不少住戶並不知情，直到屋主因房屋交易需求請仲介查看停車位，才驚覺車位竟然被他人「寄生」。

現年60歲的魯姓女屋主長年旅居國外，近期回台委託仲介處理房產，得知車位遭侵占後，無奈報警處理。新興分局中正三路派出所於本月10日下午3時許第一次接獲報案，到場確認郭男已長期占用該處。魯女認為產權遭侵害，警方依程序將郭男帶回派出所偵訊後，報請高雄地檢署偵辦。

警方到場時，停車場堆滿郭男的個人物品。讀者提供

然而隔日（12/11），警方再次接獲報案，指出郭男並未離開，還在持續占用大樓地下室空間。警方到場後，依法將他依侵入住宅現行犯逮捕，並與大樓管委會合作，將其堆置的物品全部清運，避免影響其他住戶權益。

清空後的模樣。讀者提供

警方表示，後續將協助通報社政單位，協助郭男尋求安置途徑，避免他再度流落各處。警方也提醒，大樓公共空間屬共有產權範圍，住戶如遇到類似情形應立即通報管理單位與警方，以避免衍生進一步的安全與法律問題。

