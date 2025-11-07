7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。
70歲術後患者亂吃草藥！出現中風症狀再度送醫
敏盛綜合醫院外科主治醫師陳榮堅醫師日前在粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」上PO文分享過去遇過的一則病例，一位70歲、剛接受胃癌手術的患者出院返家後，某天竟在家中突然出現身體麻痺、口齒不清的症狀。由於患者家屬擔心患者恐是癌症轉移或中風，嚇得趕緊將人送到醫院治療。
陳榮堅醫師表示，當時院方也有收治該患者，讓其住院觀察，並會診神經內科，但檢查結果顯示這名患者既沒有癌症轉移，也不像中風症狀，醫療團隊後來為患者進行許多檢查都找不出原因，患者仍然臉歪嘴斜、無法進食，當下只好先替患者打點滴、補充營養。
直到3天後，這名患者的意識才慢慢恢復，經過醫師詢問後才坦言，當初開完刀、做完化療之後，他曾聽信朋友介紹一種聲稱「可以調理身體」的草藥，因此出院後一直都有煎草藥飲用。對此，陳榮堅醫師也提醒民眾，有些食物或植物如河豚、姑婆芋等，都可能會造成麻痹、中毒的症狀：「所以千萬不要亂吃來源不明的草藥或補品哦！」
胃痛信偏方「喝油、吃冰」害胃穿孔！
不僅如此，陳榮堅醫師也遇過另一位聽信「胃不舒服時可以靠喝油、吃冰等方法緩解疼痛」網路傳說而讓病情變得更嚴重的患者，這名30歲男性患者當初住院時表示，他是吃飯吃到一半突然腹痛難耐，才被送到急診，沒想到一檢查才發現這名患者已經胃穿孔，必須緊急手術。
醫療團隊後續也覺得非常奇怪：「這麼年輕就胃穿孔，大部分不是有菸酒的習慣，就是有幽門桿菌感染，但是他什麼都沒有！」陳榮堅醫師詢問患者平常是否有什麼習慣，而對方僅表示自己是個胃非常敏感的人。陳榮堅醫師指出，一般造成「胃不舒服」的常見原因為胃痙攣或胃潰瘍所造成的疼痛：「如果是胃痙攣，可以使用解痙攣的藥物；而胃潰瘍的話，首先要了解什麼是潰瘍。」
繼續追問後，陳榮堅醫師才得知這位病人之所以症狀變得嚴重，是因為有著「吃胃藥會骨質疏鬆」的迷思，因此選擇嘗試「喝油」等偏方，甚至還想靠吃冰舒緩胃痛的症狀，結果胃潰瘍不僅沒有好轉，反而更加嚴重，最終導致胃穿孔送醫。
陳榮堅醫師說明，胃的環境如同鹽酸，當黏膜受損時，就等於有鹽酸正在侵蝕胃部，此時如果沒有使用抗制酸的藥物，反而依靠偏方，非但沒有用，甚至會讓情況更為嚴峻，因此提醒民眾如有任何疾病，一定要使用正規的藥物治療。
