7旬許秋月製作槺榔掃帚半世紀 創新迷你版吊飾

銀髮巧手秀5（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）塑膠掃把問市後，傳統槺榔掃帚漸沒落，目前幾乎沒人會做，住嘉義縣朴子市德興里的年過7旬許秋月守著這門技藝半世紀，還創新製作迷你版吊飾，展現長者文化創意充沛能量。

50年前德興里家家戶戶都在製作槺榔掃帚，槺榔葉用量大，還須到屏東縣恆春鎮買。

許秋月告訴中央社記者，那時剛從太保嫁到朴子，看見鄰居都在綁槺榔掃帚，她也跟著學習製作，在清潔隊工作之餘綁掃帚，再由丈夫載到外地賣，補貼家用。

她說，現在自己種槺榔樹（台灣海棗），採下來的槺榔葉須曬乾半個月到1個月才能加工，綁1支掃帚約1小時，要按傳統方式綑綁，掃帚上綁結只能是單數，非常「厚工（指費工夫）」。

約10年前從清潔隊退休後，許秋月繼續綁掃帚，並到朴子配天宮前擺攤；她說，在大掃帚越來越少人用的情況下，她另闢蹊徑，把傳統大掃帚改成迷你版，反而更吸引香客目光。

許秋月表示，民間認為槺榔掃帚有避邪功能，改成迷你版吊飾隨身攜帶能趨吉避凶、防小人。隨年紀愈來愈大，她眼力愈來愈差，綁小掃帚的工作就落在兒女身上，也算傳承這門功夫，配天宮前攤位也由女兒接手。

許秋月說，買槺榔掃帚有項禁忌，「只能買雙不買單」，買單支是辦喪事，如果過年或辦喜事時通常是買兩支。槺榔掃帚還有「天地掃」之稱，一支掃天花板、一支掃地板。

根據國立台灣歷史博物館「國家文化記憶庫」網站，據耆老口述，除「買雙不買單」禁忌，還有「綁單不綁雙」，掃帚上綁結只能是單數，蘊含獨特而豐富文化意涵。（編輯：李明宗）1141123