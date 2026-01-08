7旬護士守護生命 樂做環保延續物命

77歲高雄人醫會護士「郭美善」，投入慈濟已經18年，身為開刀房護士，工作壓力大，造就她是是要求完美，後來在志工邀約下加入人醫會，到偏鄉往診、見苦知福，逐漸改變她的習氣，退休後不僅固定到靜思堂值班，更日日到環保站做環保，她說能做就是福，希望發揮生命良能。

「師兄 要量血壓哦，(師姊 我要量血壓)。」

每星期都會到靜思堂醫護站值班，為志工健康把關「你(血壓)那麼高 要吃藥，722(原則)就是(連續)量2周 給醫師看。」

慈濟志工 黃炎霖：「周到 服務很周到，有問題問她 她會解答。」

慈濟志工 許秀金：「假如說我們有需要什麼，受傷了還是什麼 她都很在意。」

慈濟志工 郭美善：「我很敬愛我們的上人，一些苦難的人得到醫療生存，一些人沒錢可用 看了很不捨，所以我很認同上人的理念，我做得很法喜。」

在醫院開刀房當護士的郭美善，在志工邀約下參與人醫會，各項義診都有她的身影，早期的她事事要求完美，是上人的法讓她改變

慈濟志工 郭美善：「師父說 我們要做一些善事，我不想賺大錢 也不想吃太好，我只祈求子孫平平安安過日子。」

平時在社區她積極投入環保回收，18年來從未改變

慈濟志工 郭美善：「師父說 我們年老 不能認老，我現在最開心就是，每天把環保站做完，乾淨整齊 看了好高興。」

慈濟志工 簡玉柱：「美善師姊每天都來到環保站，她是一個很有責任心的人。」

一路走來雖然仍有考驗，郭美善都以上人法語化解，日日做慈濟、天天都歡喜。

