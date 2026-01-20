7旬退休公務員捐百萬給健保 受惠16歲高中生親筆信致謝

歲末年終之際，健保署收到了一份感動人心的百萬大禮。一位70多歲、已退休的女性公務員，感念自己步入高齡後頻繁使用健保醫療資源，深知這份保障對國人的重要性，決定將平日積攢的積蓄化為大愛，指定捐款百萬元至「健保愛心專戶」。

「非常感謝愛心捐款的幫助，我會好好學習努力用功，長大為社會出一份心力。」這封字跡工整的手寫信，來自現年16歲的吳同學。他在信中寫道，自己成長於單親家庭，近年父親不幸病逝，目前與年邁的奶奶及姑姑同住。由於奶奶身體欠佳需要頻繁看醫，龐大的醫療費支出讓家庭經濟陷入困境，所有重擔全落在姑姑一人身上，導致全家無力繳納健保費。

所幸，透過健保署「愛心專戶」的及時介入，吳同學一家的健保欠費已全數繳清，讓他們在歲末寒冬中感受到社會最溫暖的支援。

16歲的吳同學親筆寫信感謝捐款人。（健保署提供）

退休女公務員慨捐百萬 助弱勢家庭重獲醫療保障

吳同學之所以能獲得幫助，源於社會上一股無私的力量。健保署台北業務組組長李純馥表示，中央健康保險署臺北業務組於114年12月下旬，接獲一筆高達百萬元的善款。捐款人是一位70多歲的退休女公務員，她因年事已高，平時經常使用健保醫療資源，感念健保對國人健康的照顧，決定將積蓄化為大愛。

李純馥說，這位不具名的女士指定，這筆百萬款項必須用來協助像吳同學這樣無力繳納保費的弱勢家庭。李純馥日前也特別代表署方前往致贈感謝狀，感謝她將愛心轉化為實際行動，確保弱勢民眾的就醫權益不因貧窮而中斷。

健保愛心專戶累積受惠達3千戶

健保署的這份溫暖不只惠及吳同學一家。根據健保署最新統計資料顯示，愛心專戶成立至今已運用8548萬餘元善款，幫助超過3600個弱勢家庭。單是去年（2025年），臺北業務組便協助了537戶弱勢家庭，總計繳納健保費達1006萬餘元。

愛心補助176名未成年人

健保署統計，針對去年楊柳、鳳凰颱風受災嚴重的家庭，健保署也主動協助117戶繳清273萬餘元的欠費。健保署署長陳亮妤表示，全民健保的目標是讓台灣人民「不再因病而貧、因貧而病」。如果您正因一時經濟困難而無法繳納保費，除了愛心專戶外，健保署還提供以下紓困措施。

分期繳納：可申請分期支付欠費，減輕單次支出的壓力。

紓困基金貸款：提供無息申貸，幫助受薪階級或弱勢族群度過難關。

線上查詢：民眾可至中央健康保險署首頁點選「健保服務」>「投保與保費」>「弱勢協助」瞭解詳細訊息。