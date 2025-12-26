7旬醉翁「悠遊卡不見」出不了站 竟持雨傘打閘門

台北市 / 綜合報導

昨(25)日晚間，松山車站以及捷運中正紀堂站傳出糾紛鬥毆，員警獲報不到五分鐘就抵達現場支援，在隨機攻擊案過後警方不敢大意，增派大量警力在捷運站內站點守望，事件發生，現場員警能立刻處理，附近轄區或是捷運警察也能快速到場，若是有人持刀或鬥毆，狀況升溫，甚至也會即時通報快打部隊，更將捷運通報案列為第一優先，非常時期要儘快平復民眾的情緒。

捷運警察VS.轄區警方說：「(人家打壞的，打壞進來)，這是他自己的雨傘是不是。」捷運站外一名老翁，被多名員警團團包圍，他意識不清靠在柱子上，還要員警攙扶，原來他酒醉拿雨傘，敲打捷運閘門，被站務人員通報。

25日晚間18點多前，台北捷運中正紀念堂站，警方大陣仗出動警力，不到5分鐘6名員警火速到場， ，台北市中正二分局南昌路派出所副所長全守仁。台北市中正二分局南昌路派出所副所長全守仁說：「破壞閘門致損壞，因拒不出示證件配合調查，員警依警執法規定強制帶返所查證身份。」

同天晚上8點多，松山火車站也不平靜，發生鬥毆事件，員警立刻將傷者送醫，並帶回涉案人士，不只鐵路警察到場，還有五分埔派出所5名員警，也火速抵達現場。

隨機攻擊案之後警方不敢大意，在捷運站增加警力，甚至連保安大隊都前來支援，提高見警率要讓民眾安心，不只如此，為了最快時間縮小衝突，以往處理大型突發的快打部隊，都有可能火速出現在捷運站支援，。

只要站一接獲事件通報，負責定點守望的員警，距離最近可以立刻前往，附近轄區員警或捷運警察，同一收到通報快打部隊，也會立刻到控制，倘若現場有人持武器或多人鬥毆，甚至狀況逐漸升溫，則會在多派周邊轄區各單位，調派警力支援。

跨年倒數，大量人潮湧入捷運，警方持續提高警覺，非常時期投入警力，拉高到場速度，就希望能在第一時間，保護市民大眾。

