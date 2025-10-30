7旬長者酒店淋浴被熱水燙死 家人目睹皮膚剝落無從施救

洛杉磯72歲居民Terril Johnson近期在一家酒店洗澡時，被高達136華氏度（約攝氏58度）的滾燙淋浴水「活活煮死」。家人目睹慘劇，卻無法施救，眼睜睜看著當事人的皮膚從身上剝落，痛苦不堪。其家人日前提告涉案的萬豪費爾菲爾德酒店（Fairfield by Marriott hotel）。

據Daily Mail、KTLA等多家媒體報導，Johnson曾在美國海軍陸戰隊服役，今年5月22日，他與家人從洛杉磯開車六小時前往聖荷西（San José），參加體操運動員孫女Trinity Johnson的大學畢業典禮。

訴訟文件顯示，這位70多歲的長者，抵達當地一家萬豪費爾菲爾德酒店，他準備洗個熱水澡，結果「被熱水活活煮死」。Johnson的孫子Deshun進入浴室查看祖父情況，發現他已失去知覺，半身浸在浴缸中，水龍頭還開著，熱水滾燙，家人無法將他從浴缸拉出來。

加州管道規範規定，獨立淋浴和浴缸淋浴的溫度，不得超過華氏120度（約攝氏49度）。報導指出，酒店浴室當時水溫約為華氏135度（攝氏57度），比法定溫度高華氏15度（約攝氏8度）。

Johnson的兒子、兒媳、以及三個孫子、孫女，包括第二天即將畢業的Trinity，當時都在酒店房間。法庭文件稱，由於家人無法採取任何救命措施，「被迫眼睜睜看著Terril Johnson的皮膚從身上剝落，痛苦不堪。」家人試圖對Johnson進行心肺復甦（CPR） ，但他的皮膚燙傷脫落，復甦施救十分困難。

美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）指出，人們接觸130華氏度（約攝氏54度）的水，僅30秒就可造成三度燒傷。Johnson當時洗澡的水溫，比這個界定還高5華氏度。聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）法醫裁定，Johnson全身超過33%的皮膚燒傷，嚴重燙傷是他的死因。法醫同時指出，Johnson患高血壓。

Johnson一家如今指該酒店過失致人死亡，並表示，「這不是一起意外事故。」訴訟書寫道，「這是被告嚴重疏忽，未能履行基本安全義務的直接後果。」媒體已聯繫萬豪酒店尋求置評，但截至發稿未獲回復。

