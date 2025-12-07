7旬阿公載孫赴公務員特考！突自撞電箱 祖孫雙亡

台東成功鎮一名73歲阿公開車，7日載29歲孫子到台東市區參加公務員地方特考，途中自撞電

台東縣成功鎮12月7日早上發生一起嚴重車禍，造成一對祖孫不幸身亡。一名73歲老先生開車載著29歲的孫子前往台東市區參加公務員地方特考途中，車輛突然不明原因向右偏移，自撞路旁電箱。事故發生後，兩人受困車內，尤其是孫子雙腳被卡住，救援人員抵達現場時，兩人已失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

事故現場一片混亂，救護車緊急抵達時，警方已擺放三角錐進行交通引導。自小客車車頭幾乎全毀，副駕駛座的板金嚴重凹陷。熱心民眾和救護人員合力打開後車門，努力將受困傷者救出。由於車頭嚴重變形，73歲的駕駛被困在座位上，而29歲的孫子則因雙腳卡住無法動彈，兩人都已失去生命跡象。

台東成功鎮一名73歲阿公開車，7日載29歲孫子到台東市區參加公務員地方特考，卻自撞電箱祖孫死亡，車頭幾乎撞爛。（圖／TVBS）

成功消防分隊高級救護技術員楊孟函表示，這是一起小客車自撞事故，現場回報車內兩名男性乘客皆受困，且呈現OHCA狀態（到院前心肺功能停止）。救護人員立即進行脫困及急救，並緊急將兩名傷患送醫搶救。

事故調查顯示，這對祖孫原本計劃前往台東市區參加公務員地方特考。阿公於7日早上7點多開車載著孫子出門，卻在半路上因不明原因整輛車向右偏移，撞上路旁的電箱。兩人傷勢嚴重，雖然緊急送醫，但最終仍回天乏術。

事故現場可見自小客車的右側嚴重損毀，疑似還有撞上燈桿留下的凹痕，車殼零件散落一地。警方調查發現，事故發生時對向沒有來車，也沒有陽光刺眼的問題，初步已排除酒駕因素。至於為何會發生這起造成兩人死亡的悲劇，警方正在深入釐清事故原因。

