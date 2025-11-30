7旬陳光復拚連任 泛藍待整合

尋求連任的民進黨籍澎湖縣長陳光復，任內主打福利牌，讓人民有感。（本報資料照片）

下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。

回顧民國111年澎湖縣長選舉，呈現「三腳督」局面，在藍軍分裂與地方執政失去民心下，讓陳光復漁翁得利，擊敗爭取連任的國民黨賴峰偉，重掌澎湖縣政府。

當時選舉結果，陳光復以得票率36.64％、1萬8777票拿下縣長寶座，賴峰偉1萬7081票居次，退出國民黨的無黨籍前馬公市長葉竹林則獲1萬5384票。

廣告 廣告

雖然目前藍營未有人選表態，曾任2屆馬公市長的63歲葉竹林，此屆縣長選舉落選後並未退出地方舞台，依然持續耕耘基層，時常出席各項活動，包括各廟宇遶境祈福、社區老人共餐及1市5鄉的各種公開行程，現身率比擁有執政優勢的陳光復高，對於議題踴躍發聲，積極投入公共事務領域，葉竹林也於昨日表示會以一場乾淨、正向、進步的選戰，讓澎湖更好，宣布再度投入縣長選戰。

由於本屆在國、民兩黨夾殺下，沒有政黨奧援的葉竹林，得票率還能高達30％，在在證明還有一定政治實力。只是，當時分裂造成的裂痕，讓藍營內部還充斥著矛盾，部分支持者對葉仍有不滿，不僅喊話不讓他重回國民黨，甚至不希望合作。

反觀陳光復儘管年齡已邁入70歲大關，但身體硬朗，入主縣府後著重社會福利政策，且在楊曜宣布引退、陳慧玲任職議員期間的詐領助理費官司纏身下，黨內目前無人挑戰不說，就連藍白兩邊都喬不定，地方人士戲稱，對手的影子都還看不見，加上現任和中央執政優勢，讓他顯得老神在在。

不過陳光復多次保證的第三家航空公司跳票，加上基礎建設推動緩慢，都成了對手攻擊重點。政壇人士直言，如何整合藍營及在野勢力，將考驗新上任國民黨主席鄭麗文的智慧與態度，積極溝通與協調，凝聚在野戰力，將是能否奪回澎湖縣長的關鍵。