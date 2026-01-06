7旬駕駛恍神撞前車 再撞手搖飲、抓寶店恐賠50萬

車輛失控向右偏移，猛烈撞進路邊的飲料店及夾娃娃機店。（圖／東森新聞）





台南市永康區發生一起驚險車禍，一名73歲的蔡姓老翁於5日上午開車行經台1線中正南路與鹽忠街口時，疑因精神恍惚，先是追撞前車，隨後車輛失控向右偏移，猛烈撞進路邊的飲料店及夾娃娃機店。事故造成兩間店面嚴重受損，不僅鐵皮隔間扭曲變形，多台娃娃機更是被撞得支離破碎。所幸這起事故並未造成人員傷亡，但初步估計財物損失超過50萬元，後續賠償責任將由肇事駕駛全權承擔。



回顧事發經過，當時台1線車流繁忙，蔡姓駕駛行駛於內側車道，在追撞前方車輛後未停下，反而一路向右偏移衝出路面。從監視器畫面可見，車輛高速衝撞路邊店家，導致夾娃娃機店內一整排機台瞬間被撞飛，玻璃碎裂滿地，現場一片狼藉；兩店之間的鐵皮隔間也因強大撞擊力道而嚴重扭曲。

廣告 廣告



受害的飲料店員工心有餘悸地表示，當時人正在二樓廁所，聽到巨大的撞擊聲響後下樓查看，發現店內水管破裂，所幸有熱心民眾先行協助關閉水源開關。店員進一步指出，店面受損慘重，連大門都無法關閉，馬達甚至被撞飛至隔壁店家；經廠商初步勘估，維修費用恐將超過50萬元。



警方調查指出，肇事的蔡姓駕駛高齡73歲，酒測值為零，並無酒駕情事。蔡姓駕駛向警方供稱，當時本欲直行並無轉彎打算，純粹因一時恍神未注意車前狀況，才導致車輛偏行釀禍。



永康分局副分局長謝貴琳說明，車輛失控衝撞路邊店家後，幸好無人受傷。針對夾娃娃機店的設置問題，警方初步判定該處整棟為鐵皮建築，機台擺放位置並非人行道或騎樓，因此無違規佔用問題。然而，現場至少有三台娃娃機全毀，以全新機台單價一萬多元計算，光是機台損失就約3萬元，這還不包含散落損壞的商品及飲料店的高額維修費。這起高齡駕駛事故雖未釀成傷亡，但肇事者後續將面臨龐大的賠償責任。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

圓夢當英雄！台南「小小消防員」體驗雲梯車 化身城市小英雄

國道1號事故！大學長翻車「一半懸空」 恐怖畫面曝光

誰該負責？流浪貓竄出撞車輪 騎士慘摔滾地一圈

