7旬駕駛開車撞進店家 鐵皮凹陷.店內東倒西歪
高雄市 / 綜合報導
又是高齡駕駛釀禍昨(26)日晚間，在高雄楠梓區德民路某巷弄口，發生一起汽車不慎碰撞鐵皮屋事故，初步了解是78歲的駕駛準備開出私人停車場時，因為不明原因，碰撞到一旁鐵皮搭建的店家。
透過畫面可以看到，鐵皮不敵撞擊凹陷變形，店內物品東倒西歪，內部一團亂，根據員工表示，當下聽到第一聲撞擊聲響後，緊急從椅子上彈起，沒多久，肇事駕駛又補了一下油門，冰箱瞬間倒地，至於高齡的盧姓駕駛，當時是誤踩油門嗎，還是說有其他原因才會釀禍，現在都有待調查釐清，但幸好整起意外都沒有人受傷，不幸中大幸。
