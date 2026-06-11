7月世紀婚禮爆不發喜帖！泰勒絲婚禮傳砸千萬美金 保密方式全曝光

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娛樂中心／林品妤報導

全球流行音樂天后泰勒絲 （Taylor Swift ）與球星特拉維斯·凱爾西（ Travis Kelce ）的婚禮傳聞持續受到關注，近日有消息指出，泰勒絲與特拉維斯·凱爾西正籌備一場耗資驚人的豪華婚禮，預計於7月3日在紐約地標性場館「麥迪遜廣場花園」（Madison Square Garden）舉行婚禮，且總花費高達300萬美元（約9000萬新台幣），引發外界熱議。

據傳泰勒絲與特拉維斯·凱爾西豪砸300萬美元舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG @taylorswift）

根據「TMZ」 報導，泰勒絲與特拉維斯·凱爾西為了包下場地進行佈置、舉辦儀式及後續拆場，光是場地租金就可能高達數百萬美元，若再加上維安、佈景設計、接待安排明星賓客相關支出，整體婚禮預算有望突破千萬美元，且據消息人士透露，這場世紀婚禮預計邀請超過千名賓客出席，為確保隱私，賓客名單及婚禮細節均受到嚴格保密，因此不同於使用傳統的紙本喜帖，兩人的婚禮以電話或傳送簡訊的方式通知受邀親友。

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作為婚禮場地的「麥迪遜廣場花園」不僅是NBA紐約尼克隊與NHL紐約遊騎兵隊的主場，也是紐約最具代表性的地標之一，長年舉辦國際級藝人演唱會及大型活動，外界認為，選擇在此舉辦婚禮，除了象徵意義十足，更是基於嚴密的安全考量。

據了解，場館本身並無可供狗仔隊拍攝內部情況的對外窗戶，且設有地下停車場，能讓賓客低調進出。此外，主辦單位也已擬定完整維安計畫，據傳將與紐約市警局及私人保全公司合作，對場館周邊道路進行交通與人流管制。

美媒爆料指出，特拉維斯和泰勒絲的婚禮7/3將在麥迪遜廣場花園舉辦。（圖／翻攝自IG @taylorswift）

不過，截至目前為止，泰勒絲與特拉維斯·凱爾西本人尚未對婚禮日期及地點傳聞做出正式回應，因此相關消息仍有待進一步證實。 回顧兩人的戀情，泰勒絲與效力於NFL的特拉維斯·凱爾西於2023年9月公開傳出交往消息。當時泰勒絲現身酋長隊比賽現場觀賽，戀情因此曝光，隨後兩人多次公開同框，感情穩定發展，也讓外界持續關注是否即將步入人生下一個階段。

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