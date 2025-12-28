7月大男嬰腦出血 惡保母狂搧巴掌遭求重刑

美國印度安那州日前發生虐嬰案，一名7月大男嬰腦出血送醫。（示意圖／Pexels）





美國印第安納州發生駭人虐嬰案。27歲保姆艾蜜莉（Emily Duran）遭控對一名7個月大男嬰大力掌摑臉部，導致男嬰腦出血。艾蜜莉被捕後，面臨最重40年徒刑重刑。

據《People》報導，當地兒童服務部門12月11日接獲醫院通報疑似兒虐。男嬰父母告訴調查人員，當天上午將孩子交給艾蜜莉照顧，未料他們傍晚回家時，艾蜜莉異常的匆匆離去，接著就看到孩子臉部有明顯瘀傷。

保母謊稱「他自己跌倒」

面對嬰兒爸媽質問，艾蜜莉先傳訊謊稱嬰兒自己摔倒受傷，並在另一通遭家長錄音的電話中，改口嬰兒從公園長凳上摔下來。

不過警方勘驗男嬰傷勢照，立刻發現男嬰從髮際線到下巴都有不尋常的深紫色瘀傷。經詢問醫院創傷外科醫生和資深醫師，也得到「除了虐待兒童，沒有其他解釋」的答覆。

警方19日偵訊時展示所有證據，成功突破艾蜜莉心房。艾蜜莉情緒崩潰坦承當天掌摑男嬰的臉，隨後又反手掌摑了另一邊臉，且力道「就跟打大人一樣用力」。

犯三級重罪 可判40年刑

警方當場逮捕艾蜜莉後，對她提出「導致嚴重身體傷害的嚴重虐待受撫養人罪」、「對14歲以下人士造成嚴重身體傷害的毆打罪」兩罪，並將艾蜜莉移送至艾倫縣監獄關押。

艾蜜莉預計將於2026年1月12日出庭受審，為其殘忍行徑付出法律責任。而根據印度安那州法律，艾蜜莉所涉犯的兩罪均為最輕3年、最重可判20年的三級重罪，如果兩項罪名都成立且被認定屬於嚴重犯行，艾蜜莉最重可能遭判合併40年徒刑。





