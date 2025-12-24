7月宣布懷孕當媽！女星遭爆寶寶出生「先天性無肛症」 搶救不治夭折

記者蔡維歆／綜合報導

闞清子7月宣布懷孕。（圖／翻攝自微博）

37歲中國女星闞清子外型秀氣，憑藉演出《新還珠格格》「欣榮格格」一角走紅，讓觀眾留有印象。7月闞清子在直播中宣布懷孕的消息，雖然體重增加了18公斤，但她也形容是甜蜜負擔，當媽的喜悅藏不住。不料昨晚竟出現爆料，稱她於懷胎36周提早生下女兒，剛出生的寶寶卻被發現先天性無肛症，甚至缺少膀胱，最終搶救無效不幸夭折。

網友爆料闞清子剛出生的寶寶沒留住。（圖／翻攝自微博）

有小紅書網友昨PO出截圖，稱有人把聊天紀錄發在群組裡，當中提到闞清子生產的醫院、新生兒搶救過程，甚至包含「轉運」細節，引來網友砲轟洩密的醫護、PO出截圖的網友，以及容許上熱搜第一的新浪微博；根據中國法律，洩漏患者病情違反《醫療糾紛預防和處理條例》，也違反醫護人員職業操守，侵犯患者隱私權，尤其對經歷創傷的母親可能造成二次傷害。

而「闞清子粉絲團」則發文表示看到熱搜的消息，大家都很擔心，但目前網路訊息大多是猜測，還是靜待闞清子或工作室發布消息，「只希望姐姐和孩子都能平安健康」。另闞清子老公身分之前也傳出是某公司的CEO，對方2023年包下私人島嶼求婚成功，當時闞清子還分享手戴超大星形鑽戒的照片，臉上露出洋溢的笑容，如今卻傳出噩耗，但還未經證實。

