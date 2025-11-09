7月男嬰被未滿12歲女童摔死！律師反咬「媽媽自己沒顧好」 法院也判無法究責

中國廣西一名黎先生指控，自己僅7個月大的男嬰（小黎），被兩名未滿12歲的女孩打、掐、摔致死，引發社會關注。示意圖，與本文無關／取自pixabay

「我的兒子，被人害死了！」近日中國廣西一名黎先生指控，自己僅7個月大的男嬰（小黎），被兩名未滿12歲的女孩打、掐、摔致死，引發社會關注。目前兩名涉事女童已恢復正常上學，令他難以接受，並希望相關單位能正視此事。

《民事判決書》顯示，男嬰小黎於2024年1月1日出生，7月21日下午5時許，兩名未滿12歲女童岑某與黎某前往黎先生家玩耍，將小黎從臥室抱到客廳及門口，期間對小黎有打、掐等行為。下午5時17分，兩人將小黎抱還家長後離開，不久家人便發現異常，緊急送醫，但小黎當晚經搶救仍回天乏術。

根據陸媒報導，法院查明，兩名女童存在共同對小黎「從高處摔落、踩踏」等行為，這也是導致死亡的直接原因，最終處兩人平均承擔責任，其監護人須連帶賠償黎先生經濟損失共905977元（折合台幣約為4175907元），包括死亡賠償金、喪葬費、醫療費及精神損害撫慰金。

由於兩名女童未滿12歲，不達刑事責任年齡，當地公安機關決定不予立案。北京天達共和（武漢）律師事務所律師彭夫指出，依現行法律，對不滿12歲的未成年人無法追究刑事責任，「全世界的法律都依據心智發展設定責任年齡線，12歲已是最低標準」，並呼籲加強對留守兒童的教育與心理疏導。

黎先生透露，他與兩名女童的父輩相識，其中一人為遠房親戚，平時關係融洽。兩名施暴者為留守兒童，家庭均無可執行財產。他稱，妻子因喪子打擊患上重度抑鬱症，仍需長期服藥，家中另有一名4歲兒子由祖母照顧。

而案件審理過程中，雙方也出現激烈爭議，黎先生憤慨表示，其中一名女童的代理律師在庭上主張，男嬰母親將孩子交由兩名年幼女童照看，聽到哭聲未即時查看，屬重大疏忽，應承擔90%責任。另一方律師亦稱，兩名女童因不具刑事責任能力，行為系受環境及監護疏忽影響。

對此，黎先生極度不滿，認為「孩子才7個月大，怎麼能說是我們的錯？」他希望相關部門能重新審視此事，讓悲劇獲得應有的公正處理。



