7月聯合防禦操演8月漢光 顧立雄：教召全面14天

台北市 / 綜合報導

今年國軍除了8月漢光演習維持10天9夜之外，國防部長顧立雄表示，未來教召時間將延長為14天，除了教召時間延長，對於國軍下基地訓練，也將仿照美軍從原有的5天4夜，延長到10天9夜。

模擬敵軍從海岸登陸，火砲聲震耳欲聾，新竹縣北測中心的戰場抗壓館，是不少阿兵哥，下基地的必備訓練之一，但過去基地訓練，只有5天4夜，未來將仿照美軍，把時間延長到10天9夜，分三階段訓練測驗到鑑測，24小時不停歇。

廣告 廣告

改變的不只有基地訓練，2025漢光實兵演習7月登場，今年7月先有不同軍種的，聯合防禦操演，到了8月10天9夜的漢光演習再登場，就連教召人力來支援的時間也要延長。

國防部長顧立雄：「那麼從今年開始，全面實施14天的教召，也就是以後沒有5到7天的教召了。」人員的訓練方式要調整，新式武器也得要盡快扺台，像是敵軍來襲時，岸邊有M1AT2火力襲擊，靠岸前海馬士多管火箭，以及岸置魚叉，可以一一摧毀船團進犯。

除了這三項利器，國軍也向美方採購了，ALTIS600M無人機，MQ-9B死神無人機，彈簧刀300無人機，另外F16使用偵照莢艙，火山布雷系統，以及野戰時使用的第三代陸區系統，林林總總加起來九大武器，力拚今年可以交運。

國防部長顧立雄：「(美國)修訂了武器出口管制，讓台灣享有跟北約+成員國軍事待遇，會有助於加於對台軍售的行政程序。」只不過顧立雄的期待，還是定調在總預算能順利通過的前提下，現行預算卡關之際，九大武器扺台時間恐怕也會跟著延長。

原始連結







更多華視新聞報導

立委籲教召納入無人機訓練 顧立雄：應該要納入

教召舊制「5-7天」取消！ 顧立雄證實：今年起全面實施14天

馬文君控「步槍子彈」買貴3倍 顧立雄：不能混淆.相比

