7月起強制洗選蛋恐引發漲價？農業部：蛋價影響有限

農業部於1月14日預告修正「國產洗選鮮蛋溯源制度之適用對象」，7月起連鎖家數達30家以上之餐飲業、15家以上之烘焙業、50家以上之早餐店，或資本額達1000萬元以上之業者，皆需使用洗選蛋，但也讓外界擔憂恐連帶提升餐飲單價。對此農業部說明，洗選蛋與未洗選蛋價差有限，甚至隨洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本還有下降可能。

農業部畜牧司表示，本次修正係為進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場之覆蓋率，也就是在既有政策基礎上，進一步擴大納管，對象僅包含330家大型企業、逾1萬3000間連鎖門市，屬於雞蛋洗選、噴印與溯源制度的自然延伸。

農業部重申，洗選噴印制度並非新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋之價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降，另於114年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

農業部強調，為降低新制推動對產業之影響，將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施，透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通及銷售各環節之品質穩定。同時，將責成中央畜產會加強查核作業，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

農業部補充，新制上路後，業者如未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

農業部表示，未來政策推動將秉持「輔導優先、管理並進」原則，在兼顧產業實務與政策可行性的前提下，逐步提升國內洗選蛋覆蓋率，透過完善的溯源制度與冷鏈配套，落實生產者責任，提供消費者更安心的國產蛋品選擇，並促進國產雞蛋產業的永續發展。

