「7月起限用洗選蛋」農業部不認價格漲 蛋商：每顆成本會增1~2元

農業部在1月14日預告修正「國產洗選鮮蛋溯源制度之適用對象」，新制將於7月正式上路。屆時連鎖家數達30家以上的餐飲業、15家以上的烘焙業、50家以上的早餐店，或資本額達1000萬元以上的業者，都必須使用洗選蛋。農業部強調洗選蛋與未洗選蛋的價格差距相當有限，隨著洗選規模持續擴大及作業流程不斷優化，相關物流與生產成本甚至還有進一步下降的可能性。不過，有業者私下透露，詢問蛋商的結果是未來一顆蛋成本會增1~2元，外食費用漲價恐怕無可避免。

農業部認為洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限。(圖/中天新聞)

廣告 廣告

農業部畜牧司表示，此次修正是為了進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋在市場的覆蓋率，納管對象僅包含330家大型企業、逾1萬3000間連鎖門市，屬於雞蛋洗選、噴印與溯源制度的自然延伸，並非全新創設的政策。農業部指出，114年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持態度，並認為新制有助於提升蛋品品質與消費信任。目前洗選噴印制度已實施一段時間，洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限。

為降低新制推動對產業造成的影響，農業部將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施。透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通及銷售各環節的品質穩定。

儘管農業部認為雞蛋價格影響有限，但有餐飲業者在社群平台上PO文表示，詢問蛋商後，未來新制上路後每顆蛋成本會增加1~2元，屆時要不要調漲售價，業者也坦承「真的好難」，但若如果真的影響到收入，也只能把成本反映在售價上。

餐飲業者在社群平台上PO文表示，詢問蛋商後，未來新制上路後每顆蛋成本會增加1~2元。(圖/中天新聞)

農業部表示，新制上路後，業者如未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。同時將責成中央畜產會加強查核作業，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

農業部表示，未來政策推動將秉持「輔導優先、管理並進」原則，在兼顧產業實務與政策可行性的前提下，逐步提升國內洗選蛋覆蓋率，透過完善的溯源制度與冷鏈配套，落實生產者責任，提供消費者更安心的國產蛋品選擇，並促進國產雞蛋產業的永續發展。

延伸閱讀

米蘭－柯蒂納冬奧2/6開幕！重返歐洲阿爾卑斯山 賽事今登場

影/高雄爆暴力「討債械鬥」！棍棒竟輸給椅子跟菜籃

隨口哼歌竟能釋放長壽分子！醫：鼻竇一氧化氮濃度飆升