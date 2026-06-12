7月開徵公路養管費 與使用牌照稅大不同

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7月開徵公路養管費，主要用於公路養護、道路修建及行車安全管理等目的。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕民眾注意了！汽車所有人，7月即將收到開徵公路使用養護安全管理費(簡稱公路養管費)的繳費通知單，什麼是公路養管費？即是原來的汽車燃料使用費(簡稱汽燃費)，南投縣稅務局表示，不少民眾容易將汽車使用牌照稅與汽燃費混淆，汽燃費今年起正名為公路養管費後，盼讓民眾更清楚汽燃費與牌照稅之不同，主要用於公路養護、道路修建及行車安全管理等目的。

南投縣稅務局指出，過去許多民眾常搞不清楚使用牌照稅與原名汽燃費的公路養管費有什麼不同？甚至認為兩者相同，質疑為何繳兩次稅？其實兩者不論性質或徵收目都大不相同。

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稅務局進一步說明，使用牌照稅屬於稅捐，繳納期間為每年4月份及10月份(營業用車輛)，由各縣市地方稅捐稽徵機關負責徵收，課徵的稅收用來支應地方政府財政需求，具有強制性、無償性、財政性和政策性特色；而公路養管費屬於規費，繳費期間為每年7月份，由公路監理機關負責徵收，收入專用於公路養護、道路修建及行車安全管理等，盼民眾多加了解兩者區別，以便於洽公或電話洽詢問題時省時省力，即時找對承辦機關。

使用牌照稅屬於稅捐，由各縣市地方稅捐稽徵機關負責徵收。(資料照，記者張協昇攝)

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