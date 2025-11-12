7條快速公路同步降速！大貨車事故占比大減
交通部公路局為減少大貨車於快速公路肇事率及嚴重程度，先前實施大貨車調降行車速限、減少超載等措施，今公布執行成效，台61線3路段速限調降後，平均每月事故件數減少1.7件，大貨車事故占比下降3％，後續推動的台66線等7條快速公路速限調降，平均每月事故也減少0.25件，大貨車事故占比下降7.4％。
公路局說明，目前高速公路一般車輛速限每小時100及110公里路段，總重20 公噸以上大貨車速限均為90公里，因此台78線、台82線、台 84線等速限100公里快速公路，自通車起即實施「20噸以上大貨車調降行車速限10公里」措施。考量大貨車事故嚴重度高，且車輛速度愈快其風險性愈高，故就大貨車較多的台61線西濱及東西向快速公路速限90公里路段優先實施大貨車降速措施。
公路局盼改善快速公路20噸以上大貨車超速情形， 並降低重車事故件數及嚴重性，提升既有快速公路整體行車環境安全。
公路局首先辦理台61線大貨車降速措施，包括八里三至林口、東華路口至新豐二交流道、外埔交流道至十份交流道，公路局與台61線沿線各縣市警察局 協調可配合執法，與三大貨車貨運公會協商同意並配合宣導，與警政署研商提供佐證資料並由公路局發布宣導單。
公路局指出，經洽三大貨車貨運公會協商，各公會代表皆表示無意見或無立場反對， 惟建議需試辦足夠時間，且相關標誌牌面務必清晰可辨，透過本局各區監理所於運輸座談會中向各業者宣導，並請各地方 公會配合向所屬業者宣導，以期所有駕駛皆有時間了解及因應，每月超速1件違規業者以公文寄送宣導單，2件以上由各監理所拜訪業者。
執行成效部分，台61線平均每月事故數實施前6.5件、實施後降至4.8件，大貨車事故占比實施前15.3％、實施後降至12.3％。
公路局說，鑑於台61線推行成效尚屬良好，113年9月陸續邀集縣市警察局、大貨車貨運公會及轄管權屬機關協商討論，推廣至其餘現行速限 90km／h快速公路路段，計有台66線、台68線、台72線、台76線、台84線、台86線及台88線共7處。
該7處快速公路執行成效部分，平均每月事故數實施前0.75件、實施後降至0.5件，大貨車事故占比實施前14.1％、實施後降至6.7％。
公路局表示，台78線、台82線、台84線自通車起及台61線自112年3月已實施「20噸以上大貨車調降行車速限10公里」措施。台61線已降速路段之大貨車事故占比為12.3％，較降速前15.3％顯著下降。114年4月起擴大至台66線等7條快速公路現行速限90公里之路段全面實施。
公路局提到，另針對減少大貨車超載情形，台61線現況設有3處(蘆竹、清水及湖仔內)地磅站，預計114年完成新建彰化地磅站，12月31日前試營運，並預計115年完成新建苗栗地磅站。
