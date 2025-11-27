7棟樓燒成火海！香港五級大火 台灣3縣市也有「火警分級」

記者鄭玉如／台北報導

香港大埔宏福苑發生五級大火，造成44死、逾200人失蹤。（圖／翻攝畫面）

香港大埔宏福苑社區26日發生五級大火，火勢迅速蔓延7棟大樓，截至目前為止，造成44人死亡、超過200多名住戶失蹤。救災過程中，「火警分級」是重要的調動資源依據，香港主要分成五級，台灣雖未有全國統一的火警分級，不過中央仍針對火災性質、狀況進行火警分類。

香港消防事務處從1964年仿效美國實施火警分級制度，依據實際情況分為一至五級，火警級別按當時在場指揮人員判斷發出，只會升級、不會下調，直至火勢撲滅。

▎香港火警分級制度

一級火警

當消防處接獲一般商住大廈的火警警報後，會先作為一級火處理。由最靠近火警現場的消防局，派出1至5輛消防車，俗稱「四紅一白」，連同24名消防員前往火警現場。大部份火災都屬於該級別，現場的指揮人員為消防隊長或高級消防隊長。

二級火警

火警現場若是人流較多的地點，例如醫院、火車站、機場、飯店等、危險地點如加油站，或遠離水源的區域，消防處會即時列為二級火處理。消防員特別警惕，以控制出現混亂的情況，通常會出動5條消防水帶及5至15輛消防車，消防員增至50人。

三級火警

現場若冒出大量濃煙，或有多人被困，首批到場消防員未能順利控制火勢，火警甚至有蔓延趨勢，消防現場指揮官會視察情況，升級至三級火警。消防局將增派消防車及消防員到場，通常出動15至20輛消防車，約100名消防員及5至10條消防水帶增援。

四級火警

火警現場若情勢惡化，受傷人數增加，居民有生命危險，火警現場又處於5樓以上，需增加人手及裝備，就會升至四級火警。與此同時，消防處也會調配更多人手，通常派出20至35輛消防車、100至150名消防員及10至25條消防水帶，現場的指揮人員為副消防總長。

五級火警

當火警現場的火勢完全失去控制，而且迅速蔓延、大量濃煙，受傷人數增加，需將火警升至五級。通常最少有35輛消防車、150名消防員及26至50條消防水帶。現場的指揮人員為消防總長，若嚴重緊急，民政事務總署會統籌政府多個部門協助救援。

台灣僅台北、桃園、新竹實行火警分級，其中台北分成四級。（示意圖／PIXABAY）

然而，台灣並未有統一的火警分級制度，目前共有3縣市實行，分別是台北市、桃園市及新竹市，其中台北只劃分為四個等級。最新一宗四級火是2017年4月7日中華路二段公寓大火。

以台北市分為4級火警為例：

一級（一般服務案）：接獲報案後，初步判斷為一般火警。

二級（普通火警）：火警現場有特殊地理因素，如醫院、地鐵站、危險品倉，或需長途供水，應加派消防資源。

三級（成災爆炸）：發生死亡或3人以上重傷、建築物燒毀面積達30平方公尺以上、燒毀價值新台幣100萬以上財物、燒毀林木面積達5公頃以上。

四級（重大爆炸）：死亡2人以上未滿5人，或死傷合計15人以上、未滿30人，而房屋損毀10戶（間）以上未滿30戶（間），或財物損失達新台幣500萬元以上等。

火災類別與撲滅方式

A類（普通火災）：火災由木材、紙張、纖維、棉毛、塑膠、橡膠等可燃性固體所引起。可藉水或含水溶液的冷卻作用，使燃燒物溫度降低，達到滅火效果，也可採窒息方式、移除可燃物等。

B類（油類火災）：石油類、有機溶劑、油漆類、油脂類等可燃性液體，及可燃性固體引起的火災。可用掩蓋法隔離氧氣，採窒息方式滅火，或移除可燃物降低溫度。

C 類（電氣火災）：電線、馬達、變壓器等通電中的電氣設備所引起的火災。使用不導電的滅火劑控制火勢，也可截斷電源後，依情況採A或B類火災方式滅火。

D 類（金屬火災）：鈉、鉀、鎂、鋰與鋯等可燃性金屬物質，及禁水性物質引起的火災。通常需使用針對金屬火災的特定滅火劑，才能有效滅火，並視金屬種類使用特定滅火劑。也可嘗試用窒息或移除可燃物方式滅火，但不可用水滅火，恐因氧化反應使火勢更旺。

