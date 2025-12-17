7檔ETF將換股！00713增刪15檔最多、00919「8進8出」 調整內容一次看

台灣指數公司公布 7 檔 ETF 的指數定期審核結果。成分股異動或權重調整將自周二（16 日）交易結束後，也就是今（17）日起生效。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台灣指數公司公布 7 檔 ETF 的指數定期審核結果。成分股異動或權重調整將自周二（16 日）交易結束後，也就是今（17）日起生效。其中涵蓋眾多存股族持有之 00919、00713 等高股息標的，一同瞭解換了哪些成分股。

元大臺灣高息低波（00713）

00713 追蹤「特選高股息低波動股價指數」。本次成分股共增、刪 15 檔：

納入：亞泥（1102）、統一（1216）、和泰車（2207）、瑞昱（2379）、義隆（2458）、裕民（2606）、華南金（2880）、遠百（2903）、玉晶光（3406）、和碩（4938）、遠雄（5522）、群益證（6005）、樺漢（6414）、統一實（9907）及裕融（9941）。

刪除：聚陽（1477）、仁寶（2324）、億光（2393）、國產（2504）、榮運（2607）、第一金（2892）、德律（3030）、健鼎（3044）、瑞鼎（3592）、瑞儀（6176）、帆宣（6196）、力成（6239）、矽格（6257）、帝寶（6605）及復盛應用（6670）。

富邦特選高股息30（00900）

00900 追蹤的是「特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數」。本次成分股亦有 3 檔調整：

新增：光寶科（2301）、台積電（2330）及譜瑞—KY（4966）。

刪除：台肥（1722）、環球晶（6488）及台灣虎航（6757）。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）

追蹤的「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，其精選 50 檔涵蓋驅動 AI 的半導體、電子周邊設備、綠能等關鍵技術領域產業個股；本次成分股換了 10 檔：

新增：華邦電（2344）、金像電（2368）、南亞科（2408）、京元電子（2449）、信邦（3023）、威剛（3260）、信驊（5274）、亞翔（6139）、光聖（6442）及鴻勁（7769）。

刪除：鴻準（2354）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯詠（3034）、欣興（3037）、穩懋（3105）、力旺（3529）、中美晶（5483）、瑞儀（6176）及啟碁（6285）。

新光台灣半導體（00904）

台灣半導體題材的 00904 追蹤的是「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數」，本次成分股定審納入了記憶體股旺宏（2337）；並刪除高速傳輸介面與顯示晶片設計龍頭譜瑞—KY（4966）。

群益台灣精選高息（00919）

擁有 128.3 萬受益人的 00919，本次成分股調整各增、刪 8 檔：

新增：卜蜂（1215）、大成鋼（2027）、長榮鋼（2211）、華碩（2357）、台新新光金（2887）、文曄（3036）、大聯大（3702）及可寧衛（8422）。

刪除：名軒（1442）、大同（2371）、億光（2393）、美律（2439）、冠德（2520）、瑞鼎（3592）、永信建（5508）及群聯（8299）。

群益半導體收益（00927）

身為今年表現亮眼的「半導體＋息收」題材ETF，00927 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」本次定審亦有成分股調整。成分股納入超豐（2441）1 檔，並刪除愛普*（6531）1 檔。

保德信市值動能50（009803）

這檔市值型 ETF 新兵，其追蹤「特選 FactSet 臺灣市值動能 50 指數」本次定審成分股呈「13 進 13 出」：

新增：華城（1519）、亞德客—KY（1590）、美時（1795）、東和鋼鐵（2006）、光寶科（2301）、雄獅（2731）、臻鼎—KY（4958）、光聖（6442）、藥華藥（6446）、AES—KY（6781）、富世達（6805）、勤誠（8210）及可寧衛（8422）。

刪除：群光（2385）、長榮（2603）、陽明（2609）、華航（2610）、萬海（2615）、長榮航（2618）、王品（2727）、材料-KY（4763）、祥碩（5269）、中租—KY（5871）、台表科（6278）、復盛應用（6670）及億豐（8464）。明顯地，「航空雙雄」、「航運三雄」等全數遭替換，取而代之的有重電、製藥生技、電源管理、PCB、光通訊、滑軌轉軸、機殼等類股。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

