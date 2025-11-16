7次遭罰504萬！拒測王重心不穩摔車 酒測值0.83警將送辦

記者楊忠翰／新北報導

北市拒測王林彥池酒後騎車行經新店寶高路時自摔送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市「拒測王」林彥池，14日晚間騎車行經新北市新店區寶高路時，疑因一時重心不穩自摔，隨即被救護車送往醫院治療，所幸並無生命危險，警方對林男進行酒測，數值竟高達0.83毫克，警方待他傷勢好轉後，將依公共危險罪嫌移送法辦。

新店分局表示，林彥池住在新北市新店區，14日晚間8時許騎車返家，行經寶高路120巷內時，機車突然開始搖晃，他急忙煞車後摔倒在地，民眾見狀後將他扶到路旁；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現林男胸口疼痛、左手及右腿擦挫傷，隨即將他送往耕莘醫院救治，經醫師治療並無大礙。

警員對林男進行酒測，數值高達0.83毫克，由於林男仍在醫院治療，無法進行偵訊，警方已調閱監視器畫面，藉以還原事發經過，待林男傷勢好轉後，將進一步通知他到案說明，全案訊後將依公共危險罪嫌函送法辦。

據了解，今年7月9日，台北市交通事件裁決所公布第76次公告酒、毒駕及拒測累犯名單，其中拒測累犯次數最多，而且罰鍰最高者的人就是林彥池，7次總計罰鍰504萬元，禁止考照33年，其中台北市3次拒測，總共288萬元罰鍰皆逾期未繳，將移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

