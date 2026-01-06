7款嬰幼兒海苔爆重金屬超標 北市府籲通路商預防性下架

台北市衛生局已經抽驗有疑慮的產品，後續將公布調查結果。（示意圖／本報資料照片）

台北市政府法務局5日表示，近期行政院消費者保護處及媒體報導多款嬰幼兒海苔及相關食品送驗時，發現產品含鉛、鎘等重金屬含量遠高於法定標準，恐對嬰幼兒的腦部、神經系統及腎臟造成長期健康危害。為確保消費安全，法務局呼籲各大銷售通路與網路平台，在台北市衛生局正式公布最終檢驗結果前，應先預防性下架措施，避免爭議商品持續流入市場。

北市消保官指出，依據《消費者保護法》規定，業者販售商品不符當時科技或專業水準可合理期待之安全性而生損害於消費者或第三人時，生產、進口商與經銷商依法應負擔連帶賠償責任。

針對後續應變，消保官將持續檢視各通路與平台業者對爭議商品的預防性下架情形，並督促業者落實法律規範。消保官同時提醒消費者，在檢驗結果確定前，應停止食用爭議商品，並務必妥善保留發票及商品實體。若與業者發生糾紛，可撥打消費者服務專線「1950」或向所在縣市政府消保官提起申訴。

衛生局調查，媒體揭露的7款有疑慮的產品，含「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「ibobomi無調味海苔片」在內，僅「BEBE貝兒純淨海苔」負責廠商位於北市，衛生局今日將前往抽驗，如不符規定，依食安法第17條、第48條及第52條責令下架不得販售，並要求限期改善，期屆複抽仍未改善，處負責廠商3萬到300萬元罰鍰。其餘產品皆位於其他縣市，食藥署將責請負責廠商所在地衛生局前往抽驗。

