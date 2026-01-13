7款嬰幼兒海苔重金屬超標！ 下架2.5萬件「其中1款已賣完」

7款嬰幼兒海苔檢出重金屬鉛、鎘超標，食藥署要求業者下架回收。（圖／衛福部食藥署提供）

近日有媒體報導指出，市售7款韓國嬰幼兒海苔驗出重金屬超標，其中一款「鎘」含量更嚴重超標53.5倍，引起家長恐慌。對此，衛福部食藥署今（13）日公布抽驗結果，其中1件已販售完畢無庫存，另6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符合規定，已要求業者立即下架回收，共計下架回收產品25047件；其中超標最嚴重的是「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」，鎘超標50倍。

行政院消保處於2025年12月公布的檢驗結果中，有4件嬰幼兒食品出現重金屬「鎘」超標；不僅如此，《鏡週刊》報導稱將7款海苔送交SGS檢驗後，發現產品「鉛」含量全數超標1.4至4.4倍，「鎘」含量更是超標22至53倍。

這7款產品包括「BEBE貝兒純淨海苔」、「ibobomi無調味海苔片」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」以及「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」。

對此，食藥署已協同地方政府衛生局進行抽驗，今日公布檢驗結果。除了「Naeiae韓國幼兒紫菜」經查已販售完畢無庫存，其餘6件重金屬鉛、鎘皆不符食品中污染物質及毒素衛生標準之「嬰幼兒副食品類規定」。針對不符規定產品，已要求業者立即啟動下架回收，截至昨（12）日，共計下架回收產品2萬5047件。

食藥署指出，將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品標示「嬰幼兒食品」字樣，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列。為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

