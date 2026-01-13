7款嬰幼兒海苔重金屬超標 全面下架回收、進口逐批查驗

市售7款嬰幼兒海苔食品重金屬超標，均來自韓國進口或韓國海苔原料。食藥署今天(13日)公布7款產品名單，呼籲家長辦理退換貨，勿提供3歲以下孩童食用。食藥署也將針對進口嬰幼兒海苔產品逐批查驗重金屬，且研議增列嬰幼兒貨品專屬的稅則號列。

行政院消保處日前抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架。不過，有媒體最近接獲爆料，指市面上還有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，卻未遭檢出，該媒體陪同投訴人將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全部超標。

食藥署13日表示，針對媒體報導的7件嬰幼兒海苔產品，食藥署已協同地方政府衛生局進行抽驗，除1件經查已販售完畢無庫存，其餘6件的檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，已要求業者立即啟動下架回收，截至12日，共計下架回收產品2萬5,047件。

食藥署公布的7件嬰幼兒海苔產品分別是「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「芽米寶貝100%純橄欖油海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「ibobomi無調味海苔片」。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列的疑慮產品，基於現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

食藥署強調，為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案；另外，針對輸入的嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，食藥署將依查驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署指出，該署將蒐集各國相關規定，研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用的食品標示「嬰幼兒食品」字樣，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬的稅則號列。(編輯：陳士廉)