7款幼兒海苔「鉛.鎘」超標 食藥署：不符規定將下架

台北市 / 綜合報導

去年底行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，發現4款產品重金屬超標，沒想到近期有週刊再將另外7款，含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果竟然全部超標。最誇張的其中一個品項，鎘含量甚至超標50倍。對此，食藥署回應，已立即請各縣市衛生局抽驗，若結果不符規定，將由衛生局依法處辦並啟動下架回收。

一片片酥脆海苔，可口又涮嘴，這款海苔標榜無添加鹽，專門為嬰幼兒量身訂製，沒想到卻被週刊爆出，重金屬嚴重超標，喀嚓，有投訴人向週刊踢爆，市面上7款韓國進口，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，而實際送驗SGS後，全部不符規定，檢驗數據超驚人。

廣告 廣告

包含純淨海苔無調味海苔片，鎘含量超標超過30倍，其他還有幼兒紫菜，無鹽無調味烘烤海苔，同樣鉛鎘含量大超標，芽米寶貝百分百，純橄欖油海苔，鎘含量甚至超標50倍，被點名的業者也貼文致歉，並願意接受退款。

林口長庚臨床毒物中心主任醫師顏宗海說：「鉛它會引起一些神經系統病變，小朋友會有一些增加過動兒，注意力不集中，自閉症的風險。」攝取過量重金屬，將會影響全身器官，腎功能異常心血管疾病，慢性貧血和骨骼病變等危害。

林口長庚臨床毒物中心主任醫師顏宗海說：「鉛跟鎘在人體的半衰期很長跟累積，會擔心會影響到小朋友健康，因為像孩童的話，他器官還在發育當中，他比成人的話是更加敏感。」食藥署北區管理中心主任劉芳銘說：「立即請所轄縣市政府衛生局，依食安法進行抽驗，倘檢驗結果不符合規定，將由衛生局依法處辦，並啟動下架回收，嬰幼兒海苔產品於邊境，採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬。」

本該讓嬰幼兒安心食用的產品，卻爆出食安危機，食藥署也將加強把關，確保沒有漏網之魚。

原始連結







更多華視新聞報導

食安新制7月1日上路！ 「嬰幼兒食品」、「禽畜內臟」重金屬限量加嚴控管

幼兒園食品偷加「彩繪顏料」 中國233名童「血鉛超標」！園方8人被刑拘

重金屬監測結果出爐！ 海膽.蘑菇.亞麻籽都超標

