7款新年「開運好物」清單！招財內衣、Gap櫻花外套、擴香石多肉…愛迪達天燈鞋細節太犯規
迎接農曆年，開運好物當然要搶先準備好，把祝福藏進日常、把好運穿上身、戴在頭上、甚至擺進生活空間裡。以下這份開運清單，從鞋、服、配件到居家小物通通包辦，重點是：好看、好用，還會替你討個好兆頭。
開運好物推薦：adidas Originals限定天燈HANDBALL SPEZIAL
adidas Originals ORI吉NALS 天燈 HANDBALL SPEZIAL，堪稱把「許願」這件事做到最用心的一雙鞋。整體以米灰鞋身搭配焦糖色鞋底，酒紅色三線低調復古，耐看又百搭。
真正的亮點藏在細節：後跟與鞋墊印上天燈與 TAIPEI 字樣，鞋帶還有金色天燈扣飾，象徵好運隨腳而行。最犯規的是鞋內附的手作摺紙小天燈，能自己寫願望、親手完成，讓開運不只是穿搭，而是一場參與感滿滿的儀式。
開運好物推薦：PUMA Bella UT #招桃粉
少女心與好兆頭兼顧的PUMA Bella UT #招桃粉。薄底鞋型俐落好走，櫻花粉色調自帶溫柔濾鏡，細節更是滿滿馬年巧思：馬蹄鐵鞋扣象徵幸運、鞋跟馬尾結設計呼應奔馳能量，仿馬毛紋理與櫻花瓣鞋舌讓整雙鞋甜而不膩。
開運好物推薦：ASICS SKYHAND OG薄底鞋
鞋控還不能錯過 ASICS SKYHAND OG 薄底鞋。復古薄底輪廓本來就很百搭，今年換上「新年紅」配色，再加上「新年金」燙字點綴，紅金組合直接把喜氣拉滿。重點是，它完全不只適合過年，搭牛仔褲或裙裝都很有 90 年代美式街頭感，甜酷女孩穿上立刻氣場到位。
開運好物推薦：Gap日本限定「Sakura櫻花系列」
想把春天的好運穿在身上，Gap日本限定 Sakura櫻花系列就是最無壓力的選擇。柔和櫻花色調搭配經典 Logo 連帽外套剪裁，舒服、好搭，又有季節感。不管是當換季外套或日常層次，都能自然融入生活，讓春日的輕盈與好心情默默跟著你一整天。
開運好物推薦：Alexandre de Paris花團錦簇髮飾
配件控請看這裡、來自法國的Alexandrede Paris 花團錦簇髮飾，根本是把祝福戴在頭上。層疊花朵結合珍珠、水晶與高級醋酸纖維，立體又精緻，象徵團圓與豐盛。紅、金配色不論正式場合或新春造型都撐得住，是真正的「髮上珠寶」。
開運好物推薦：EASY SHOP開運防擴雙C內衣
想在2026年人緣與財運雙爆棚，內在氣場也不能少！EASY SHOP Miss Audrey 開運防擴雙C內衣用四色直接對應桃花、財運與好運。無鋼圈、蠶絲內裡舒適好穿，同時修飾胸型、撐起自信，新的一年從內而外都在線，想要財運感情雙加持這套真的必收！
開運好物推薦：擴香石多肉
將「馬上有錢」的諧音意象，結合擴香、植栽，轉化為更貼近日常的質感開運美學。擴香石多肉的馬年幸運擺飾，則以幸運黃、喜氣紅雙色呈現，將擴香石與療癒多肉結合，為生活空間增添綠意，寓意財富與好運如植栽般生生不息。
