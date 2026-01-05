7款「幼兒海苔」重金屬超標 小兒科醫師：恐傷腦腎！快就醫

有媒體將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，其中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。小兒科醫師巫漢盟示警，兒童神經系統尚未發育完全，攝取過量鉛或鎘恐傷害多重器官。

《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標。（示意圖／Pixabay）

行政院消保處去年12月公布四件嬰幼兒食品「重金屬-鎘」超標，包括齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」、田靡製麵「番茄風味義大利麵」、韓國輸入的Baby Bon紫薯米棒、日初禾作「零添加蘋果糙米餅」，檢出重金屬含量約0.043至0.838mg/kg。

根據《鏡週刊》報導指出，有民眾投訴，目前市面上仍有多款韓國進口的嬰幼兒海苔重金屬嚴重超標，這些產品皆可在連鎖藥局、酷澎、蝦皮等販售平台購得。目前地方衛生機關已依法查處並要求業者改善完畢。

「阿包醫生」巫漢盟醫師指出，兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，鉛中毒最危險的地方在於初期通常沒有明顯症狀，當家長察覺異常時，往往已經對大腦造成不可逆的傷害。在神經與行為發育方面，即使是低濃度暴露，也可能導致智商下降、學習障礙，出現過動、注意力不集中、容易激動易怒、具攻擊性或反社會行為，甚至語言能力退化、動作協調性變差。

生理症狀方面，消化系統會出現陣發性腹痛、噁心嘔吐、嚴重便祕；血液系統會影響血紅素合成，導致貧血，孩子臉色可能較蒼白；骨骼牙齒部分，鉛會替代鈣質儲存在骨骼中，可能導致生長遲緩，長期暴露者牙齦處可能出現灰黑色的「鉛線」。若短期大量攝取，可能引發「鉛腦症」，出現抽搐、意識混亂、昏迷甚至死亡。

鉛中毒最危險的地方在於初期通常沒有明顯症狀，當家長察覺異常時，往往已經對大腦造成不可逆的傷害。（示意圖／photo AC）

巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。在腎臟損傷方面，鎘會破壞腎小管，導致蛋白質、葡萄糖或胺基酸隨尿液排出，長期累積可能演變為慢性腎臟病。骨骼病變部分，鎘會干擾鈣質吸收，導致骨質疏鬆、軟骨症，嚴重時骨頭極易骨折並產生劇烈疼痛，影響孩子身高的正常發育。

其他影響包括消化道刺激，急性攝取會導致嚴重的嘔吐、腹痛及腹瀉；呼吸與心血管方面，長期接觸可能增加成年後高血壓及心血管疾病的風險。巫漢盟醫師最後呼籲，有購買這些產品的家長，倘若孩子有相關症狀，建議先帶孩子到醫院檢查，他也提醒幫孩子準備食物時切記均衡，食材種類也定期做更換，或許就能避開這種食安危害。

